UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Слуга народа освободила Николая Тищенко от руководства Закарпатской парторганизацией

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 22:18
Слуга народа освободила Николая Тищенко от руководства Закарпатской парторганизацией - Фото
Николай Тищенко (Фото - пресс-служба Слуги народа)

Полномочия народного депутата Николая Тищенко как главы Закарпатской областной организации Слуги народа досрочно прекращены. Об этом сообщает официальный Trelegram партии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава партии СН Елена Шуляк прекратила полномочия Тищенко своим распоряжением с 19 июля.

Вместо него временно исполняющим обязанности главы Закарпатской областной организации СН назначен Виктор Микита, которого обязали в срок до 19 октября обеспечить проведение областной конференции для избрания председателя.

Шуляк отметила, что "в условиях полномасштабной войны с Россией партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой для помощи фронту и укрепления тыла, <...> а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами".

На досрочных парламентских выборах 2019 года Тищенко стал депутатом от партии Слуга народа по избирательному округу №219 (Святошинский район Киева).

С июня 2020 до марта 2021 года возглавлял парторганизацию Слуга народа в Киеве.

  • В мае 2021 года Тищенко получил партийный выговор за то, что во время жесткого карантина организовывал вечеринки для своих знакомых.
  • В сентябре 2021 года он снова попал в скандал, попытавшись в Верховной Раде оттащить с трибуны нардепа Гео Лероса. 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Слуга народа Николай Тищенко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 