Слуга народа освободила Николая Тищенко от руководства Закарпатской парторганизацией

Полномочия народного депутата Николая Тищенко как главы Закарпатской областной организации Слуги народа досрочно прекращены. Об этом сообщает официальный Trelegram партии.

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Глава партии СН Елена Шуляк прекратила полномочия Тищенко своим распоряжением с 19 июля.

Вместо него временно исполняющим обязанности главы Закарпатской областной организации СН назначен Виктор Микита, которого обязали в срок до 19 октября обеспечить проведение областной конференции для избрания председателя.

Шуляк отметила, что "в условиях полномасштабной войны с Россией партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой для помощи фронту и укрепления тыла, <...> а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами".

На досрочных парламентских выборах 2019 года Тищенко стал депутатом от партии Слуга народа по избирательному округу №219 (Святошинский район Киева).

С июня 2020 до марта 2021 года возглавлял парторганизацию Слуга народа в Киеве.

В мае 2021 года Тищенко получил партийный выговор за то, что во время жесткого карантина организовывал вечеринки для своих знакомых.

В сентябре 2021 года он снова попал в скандал, попытавшись в Верховной Раде оттащить с трибуны нардепа Гео Лероса.

Сергей Бережной

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