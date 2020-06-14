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Слуга народа назначила нардепа Тищенко главой парторганизации в Киеве

Слуга народа назначила нардепа Тищенко главой парторганизации в Киеве - Фото
Николай Тищенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
14.06.2020, 15:15

Николай Тищенко назначен руководителем партийной организации Слуги народа в Киеве

Нардеп Слуги народа Николай Тищенко назначен главой партийной ячейки в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба партии.

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Это решение было принято во время конференции городской партийной ячейки. Тищенко заявил, что для него это "особенный день". Его кандидатуру в качестве руководителя Слуги народа в Киеве утвердил также Высший совет партии. 

Членами городского совета партийной организации в Киеве стали министр культуры Александр Ткаченко, нардепы Андрей Холодов, Анна Бондар, Богдан Яременко, Максим Перебийнис и другие. 

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Владислав Сердюк
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