Слуга народа назначила нардепа Тищенко главой парторганизации в Киеве

Николай Тищенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Нардеп Слуги народа Николай Тищенко назначен главой партийной ячейки в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба партии.

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Это решение было принято во время конференции городской партийной ячейки. Тищенко заявил, что для него это "особенный день". Его кандидатуру в качестве руководителя Слуги народа в Киеве утвердил также Высший совет партии.

Членами городского совета партийной организации в Киеве стали министр культуры Александр Ткаченко, нардепы Андрей Холодов, Анна Бондар, Богдан Яременко, Максим Перебийнис и другие.

2 июня Тищенко заявил, что будет участвовать в праймериз Слуги народа, чтобы стать кандидатом в мэры от партии. Ранее об этом же заявляли н ардепы Александр Дубинский , Александр Качура и Александр Ткаченко. Однако Ткаченко уже после заявления был назначен министром культуры.

Александр Дубинский Александр Качура Александр Ткаченко. Однако Ткаченко уже после заявления был назначен министром культуры. Также об участии в выборах в мэры Киева заявил действующий мэр столицы Виталий Кличко .

заявил Виталий Кличко Главный санврач Виктор Ляшко , которого в СМИ также называют одним из возможных кандидатов в мэры Киева, назвал эту идею "интересной", но о решении участвовать в электоральной гонке не заявлял.

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