Сюр. Тищенко перед выборами решил "задобрить" киевлян песочницами – фото

Николай Тищенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Нардеп Николай Тищенко, который является одним из претендентов на пост в меры Киева от Слуги народа, показал, как "реагирует его команда на просьбы киевлян", опубликовав фото с наполненными песочницами. Соответствующий пост размещен на странице его штаба в Facebook.

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На фото показаны песочницы, которые, судя по описанию, расположены в столичных дворах. Некоторые из них переполнены за бортики.

В комментариях к посту неоднозначно восприняли инициативу нардепа.

"Такими темпами Николай точно победит на грядущих мэрских выборах. Ведь давно известно, что главная проблема Киева - отсутствие песочка на детских площадках", - написал один из пользователей соцсети.

В то же время есть и благодарные пользователи, а также те, кто просил о других благоустройствах города.

Журналист LIGA.net позвонил на горячую линию штаба с просьбой привезти песок и под его дом. Сотрудница штаба сказала, что это возможно и попросила отправить запрос на почту, чтобы заявку рассмотрели.

2 июня Тищенко заявил, что будет участвовать в праймериз Слуги народа, чтобы стать кандидатом в мэры от партии. Ранее об этом же заявляли н ардепы Александр Дубинский , Александр Качура и Александр Ткаченко. Однако Ткаченко уже после заявления был назначен министром культуры.

Александр Дубинский Александр Качура Александр Ткаченко. Однако Ткаченко уже после заявления был назначен министром культуры. Также об участии в выборах в мэры Киева заявил действующий мэр столицы Виталий Кличко .

заявил Виталий Кличко Главный санврач Виктор Ляшко , которого в СМИ также называют одним из возможных кандидатов в мэры Киева, назвал эту идею "интересной", но о решении участвовать в электоральной гонке не заявлял.

Фото - Слуга Народу - Тищенко Микола - Округ 219/Facebook