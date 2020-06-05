Сюр. Тищенко перед выборами решил "задобрить" киевлян песочницами – фото

Нардеп Николай Тищенко, который является одним из претендентов на пост в меры Киева от Слуги народа, показал, как "реагирует его команда на просьбы киевлян", опубликовав фото с наполненными песочницами. Соответствующий пост размещен на странице его штаба в Facebook.
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На фото показаны песочницы, которые, судя по описанию, расположены в столичных дворах. Некоторые из них переполнены за бортики.
В комментариях к посту неоднозначно восприняли инициативу нардепа.
"Такими темпами Николай точно победит на грядущих мэрских выборах. Ведь давно известно, что главная проблема Киева - отсутствие песочка на детских площадках", - написал один из пользователей соцсети.
В то же время есть и благодарные пользователи, а также те, кто просил о других благоустройствах города.
Журналист LIGA.net позвонил на горячую линию штаба с просьбой привезти песок и под его дом. Сотрудница штаба сказала, что это возможно и попросила отправить запрос на почту, чтобы заявку рассмотрели.
Фото - Слуга Народу - Тищенко Микола - Округ 219/Facebook