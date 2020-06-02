Депутат от Слуги народа заявил об участии в праймериз на кандидата в мэры Киева

Николай Тищенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко заявил о намерении участвовать в партийных праймериз кандидатов на пост мэра Киева. Об этом он сообщил в Instagram.

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"Учитывая довольно живой интерес киевлян и журналистов, хочу сообщить: я иду на партийные праймериз. Я чувствую мощную поддержку киевлян как столичный мажоритарщик и не могу их подвести!", — написал Тищенко.

Он добавил, что выступает за "новые подходы, за новые и честные правила, за новые идеи и смыслы".

Тищенко - владелец того самого столичного ресторана "Велюр", который принимал VIP-посетителей во время первого этапа коронавирусного карантина.

Ранее нардепы от СН Александр Дубинский, Александр Качура и Александр Ткаченко заявили, что будут участвовать в праймериз Слуги народа. Однако позже стало известно, что Ткаченко выдвинули в министры культуры.

Об участии в выборах в мэры Киева уже заявил действующий мэр столицы Виталий Кличко.

Главный санврач Виктор Ляшко, которого в СМИ также называют одним из возможных кандидатов в мэры Киева, назвал эту идею "интересной", но о решении участвовать в электоральной гонке не заявлял.





