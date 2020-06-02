Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Депутат от Слуги народа заявил об участии в праймериз на кандидата в мэры Киева

Депутат от Слуги народа заявил об участии в праймериз на кандидата в мэры Киева - Фото
Николай Тищенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
02.06.2020, 20:53

Николай Тищенко заявил, что "чувствует мощную поддержку киевлян"

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко заявил о намерении участвовать в партийных праймериз кандидатов на пост мэра Киева. Об этом он сообщил в Instagram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Учитывая довольно живой интерес киевлян и журналистов, хочу сообщить: я иду на партийные праймериз. Я чувствую мощную поддержку киевлян как столичный мажоритарщик и не могу их подвести!", — написал Тищенко.

Он добавил, что выступает за "новые подходы, за новые и честные правила, за новые идеи и смыслы".

Тищенко - владелец того самого столичного ресторана "Велюр", который принимал VIP-посетителей во время первого этапа коронавирусного карантина.

Ранее нардепы от СН Александр Дубинский, Александр Качура и Александр Ткаченко заявили, что будут участвовать в праймериз Слуги народа. Однако позже стало известно, что Ткаченко выдвинули в министры культуры.

  • Об участии в выборах в мэры Киева уже заявил действующий мэр столицы Виталий Кличко.
  • Главный санврач Виктор Ляшко, которого в СМИ также называют одним из возможных кандидатов в мэры Киева, назвал эту идею "интересной", но о решении участвовать в электоральной гонке не заявлял.



Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
Слуга народа Николай Тищенко киев выборы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 