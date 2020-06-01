Слуга народа поддержала Ткаченко на должность министра культуры

Александр Ткаченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Фракция Слуга народа почти единогласно поддержала кандидатуру бывшего гендиректора 1+1, депутата Александра Ткаченко на должность министра культуры. Об этом в Telegram сообщил нардеп от СН Александр Качура.

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Ткаченко также является главой парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Замглавы фракции СН Евгения Кравчук сказала в комментарии LB.ua, что после вступления в должность министра вместо Ткаченко главой комитета будут рекомендовать Никиту Потураева.

4 марта Верховная Рада отправила Кабмин Алексея Гончарука в отставку.

В тот же день премьер-министром был назначен Денис Шмыгаль.

5 марта бывший министр культуры Владимир Бородянский отказался остаться на должности в новом правительстве.

11 марта временно исполняющей обязанности министра культуры, молодежи и спорта назначена Светлана Фоменко.

Сегодня сообщалось, что нардепы Александр Дубинский, Александр Качура и Александр Ткаченко заявили, что будут участвовать в праймериз Слуги народа, которые определят кандидата от партии в мэры Киева.