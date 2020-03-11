Исполняющей обязанности министра культуры назначена Светлана Фоменко

Светлана Фоменко (Фото - пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта)

Временно исполняющей обязанности министра культуры, молодежи и спорта назначена Светлана Фоменко. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Решение о назначении было принято правительством вчера, 10 марта, на внеочередном заседании.

Фоменко родилась 19 ноября 1976 года. С 2008 года - начальник отдела международного сотрудничества и евроинтеграции управления международных связей в аппарате КГГА. С 2013 года - начальник управления международного сотрудничества в Министерстве культуры. В августе - декабре 2014 года - заместитель министра культуры по евроинтеграции. С 2015 года - помощник нардепа от Народного фронта Виктора Еленского, который был замглавы комитета Рады по культуре и духовности. С апреля 2016 года - первый заместитель министра культуры.

4 марта Верховная Рада отправила Кабмин Алексея Гончарука в отставку.

В тот же день премьер-министром был назначен Денис Шмыгаль.

5 марта бывший министр культуры Владимир Бородянский отказался остаться на должности в новом правительстве.