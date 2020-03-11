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Исполняющей обязанности министра культуры назначена Светлана Фоменко

Исполняющей обязанности министра культуры назначена Светлана Фоменко - Фото
Светлана Фоменко (Фото - пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта)
11.03.2020, 07:33

ВРИО министра культуры, молодежи и спорта назначена Светлана Фоменко, бывшая раньше первым замом Бородянского

Временно исполняющей обязанности министра культуры, молодежи и спорта назначена Светлана Фоменко. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Решение о назначении было принято правительством вчера, 10 марта, на внеочередном заседании.

Фоменко родилась 19 ноября 1976 года. С 2008 года - начальник отдела международного сотрудничества и евроинтеграции управления международных связей в аппарате КГГА. С 2013 года - начальник управления международного сотрудничества в Министерстве культуры. В августе - декабре 2014 года - заместитель министра культуры по евроинтеграции. С 2015 года - помощник нардепа от Народного фронта Виктора Еленского, который был замглавы комитета Рады по культуре и духовности. С апреля 2016 года - первый заместитель министра культуры.

Денис Юдин
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Минкульт министерство культуры, молодежи и спорта светлана фоменко
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