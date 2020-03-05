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Бородянский: Чтобы реформы стали необратимыми, нужно хотя бы 1,5 года

Бородянский: Чтобы реформы стали необратимыми, нужно хотя бы 1,5 года - Фото
Владимир Бородянский (Фото: Минкультуры/Facebook)
05.03.2020, 20:47

Экс-министр министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский уверен, что для успеха реформ нужно не менее полутора лет

Чтобы реформы стали необратимыми, нужно хотя бы 1,5 года. Такое мнение высказал в Facebook экс-министр министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. 

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По словам Бородянского, его команда в министерстве культуры, молодежи и спорта успела сделать только 10-20% от задуманного. Он уверен, что нужно не менее полутора лет, чтобы изменения стали необратимыми и все почувствовали результаты.

"Мы болеем простыми решениями в сложном мире", – считает экс-министр.

Бородянский объяснил свой отказ от предложения остаться на должности своим фундаментальным несогласием с разделением министерства.

"Это отбросит нас минимум на год от старта изменений во всей гуманитарной сфере, спорт снова будет рассматриваться не как часть гуманитарного пространства государства, что и повлекло сегодняшнее, мягко говоря, непонимание невероятного влияния спорта на воспитание, на создание культурного пространства, на формирование государства", – объяснил Бородянский.

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Медведева Наталия
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