Рада назначила новым министром культуры Александра Ткаченко

Верховная Рада назначила депутата из фракции Слуга народа и бывшего генерального директора группы 1+1 медиа Александра Ткаченко на должность министра культуры.
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"За" проголосовали 263 нардепов, "против" - 55, "воздержались" - 44.
Голосование по фракциям:
Ткаченко в Facebook в качестве первых шагов на должности министра назавл возобновление финансирования, завершение реструктуризации и проведение аудита.
По словам министра, на поддержку культуры и туризма требуется 3-4 млрд грн.
Александр Ткаченко – украинский медиа-менеджер, продюсер, журналист, телеведущий. Экс-генеральный директор группы 1+1 медиа. В Верховной Раде занимал должность главы комитета по гуманитарной и информационной политике.
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