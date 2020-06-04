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Рада назначила новым министром культуры Александра Ткаченко

Рада назначила новым министром культуры Александра Ткаченко - Фото
Александр Ткаченко. Фото - пресс-служба Ткаченка
04.06.2020, 11:55

За кандидатуру нардепа из Слуги народа Александра Ткаченко на должность министра культуры проголосовали 263 депутата

Верховная Рада назначила депутата из фракции Слуга народа и бывшего генерального директора группы 1+1 медиа Александра Ткаченко на должность министра культуры.

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"За" проголосовали 263 нардепов, "против" - 55, "воздержались" - 44.

Голосование по фракциям:

Ткаченко в Facebook в качестве первых шагов на должности министра назавл возобновление финансирования, завершение реструктуризации и проведение аудита.

По словам министра, на поддержку культуры и туризма требуется 3-4 млрд грн.

Александр Ткаченко – украинский медиа-менеджер, продюсер, журналист, телеведущий. Экс-генеральный директор группы 1+1 медиа. В Верховной Раде занимал должность главы комитета по гуманитарной и информационной политике.

  • 4 марта Верховная Рада отправила Кабмин Алексея Гончарука в отставку. 
  • В тот же день премьер-министром был назначен Денис Шмыгаль.
  • 5 марта бывший министр культуры Владимир Бородянский отказался остаться на должности в новом правительстве.
  • 11 марта временно исполняющей обязанности министра культуры, молодежи и спорта назначена Светлана Фоменко.
  • Сегодня сообщалось, что нардепы Александр Дубинский, Александр Качура и Александр Ткаченко заявили, что будут участвовать в праймериз Слуги народа, которые определят кандидата от партии в мэры Киева.
  • 1 июня фракция Слуга народа поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры.

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Денис Юдин
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