Рада назначила новым министром культуры Александра Ткаченко

Александр Ткаченко. Фото - пресс-служба Ткаченка

Верховная Рада назначила депутата из фракции Слуга народа и бывшего генерального директора группы 1+1 медиа Александра Ткаченко на должность министра культуры.

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"За" проголосовали 263 нардепов, "против" - 55, "воздержались" - 44.

Голосование по фракциям:

Ткаченко в Facebook в качестве первых шагов на должности министра назавл возобновление финансирования, завершение реструктуризации и проведение аудита.

По словам министра, на поддержку культуры и туризма требуется 3-4 млрд грн.

Александр Ткаченко – украинский медиа-менеджер, продюсер, журналист, телеведущий. Экс-генеральный директор группы 1+1 медиа. В Верховной Раде занимал должность главы комитета по гуманитарной и информационной политике.

4 марта Верховная Рада отправила Кабмин Алексея Гончарука в отставку.

В тот же день премьер-министром был назначен Денис Шмыгаль.

5 марта бывший министр культуры Владимир Бородянский отказался остаться на должности в новом правительстве.

11 марта временно исполняющей обязанности министра культуры, молодежи и спорта назначена Светлана Фоменко.

Сегодня сообщалось, что нардепы Александр Дубинский, Александр Качура и Александр Ткаченко заявили, что будут участвовать в праймериз Слуги народа, которые определят кандидата от партии в мэры Киева.

1 июня фракция Слуга народа поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры.

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