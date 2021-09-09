Утром 9 сентября на заседании Верховной Рады нардепу Слуги народа Николаю Тищенко настолько не понравилось выступления бывшего коллеги по фракции Гео Лероса, что он попытался взять его в объятья и вытащить из-за трибуны.

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Во время выступления Лерос обвинял власть, президента Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в "сливе спецоперации" украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК Вагнер.

На словах "...но вы превращаете эту страну в мафию" крупный по сравнению с оппонентом Тищенко смахнул микрофоны, начал хватать Лероса за руки и талию, а затем вытолкал его с трибуны.

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Стычка попала в трансляцию канала Рада-ТВ, в фотообъективы журналистов и сотрудника Кабмина Андрея Якобчука:

"Что это происходит? Остановитесь!", – обратился к агрессивному нардепу глава парламента Дмитрий Разумков.

Тищенко игнорировал увещевания спикера, спорил с ним и спиной защищал микрофоны от протестующего Лероса. В итоге Разумков выключил свой микрофон и что-то снова сказал Тищенко.

Глава фракции СН Давид Арахамия предложил на время вывести обоих из зала заседаний.

В зале коллеги обоих с интересом наблюдали за инцидентом. В итоге "слуга народа" ушел, а Лерос продолжил речь. Позднее он так отреагировал на стычку у себя в Facebook:

Тищенко попал в СМИ после скандала весной 2020 года с рестораном, который работал на карантине, нарушая закон.

В апреле 2021 года "Схемы" показали видео вечеринки Тищенко в отеле во время локдауна.

Еще в 2020-м Тищенко обратился в суд и просил признать недостоверной и опровергнуть информацию, распространенную в сообщениях Лероса и в его выступлении в Раде. В июне 2021-го суд отказал Тищенко.

В августе Лерос проиграл в суде брату главы Офиса президента по делу о "пленках Ермака". Ранее он опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.

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Евгений Пилипенко

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