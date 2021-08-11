Пленки Ермака. Нардеп Лерос проиграл в суде брату главы Офиса президента

Народный депутат Гео Лерос проиграл в суде апелляцию брату главы Офиса президента Денису Ермаку. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь Киевского апелляционного суда Татьяна Геведзе.

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По ее словам, 11 августа суд отменил решение Печерского районного суда от 31 мая , которым было отказано в удовлетворении иска брата Ермака к Леросу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Помимо этого, апеляционный суд вынес новое решение и удовлетворил требования Ермака в полной мере.

Другой собеседник LIGA.net в суде уточнил, что апелляционная инстанция признала распространенную на официальной странице в Fаcebook нардепа Гео Лероса информацию недостоверной и такой, которая порочит честь, достоинство и деловую репутацию Дениса Ермака.

Речь идет о записи: "Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из рф), ну и конечно заработок на государстве".

По информации собеседника, суд обязал Лероса опровергнуть распространенную им информацию относительно Ермака – разместить на своей странице в Fаcebook текст следующего содержания: "Распространенная мной информация о том, что Денис Ермак на заказ или по другим причинам выполняет коррупционные деяния в отношении "продажи" государственных должностей является недостоверной и не соответствующей действительности".

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Наталия Медведева

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