Пленки Ермака. Нардеп Лерос проиграл в суде брату главы Офиса президента
Народный депутат Гео Лерос проиграл в суде апелляцию брату главы Офиса президента Денису Ермаку. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь Киевского апелляционного суда Татьяна Геведзе.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По ее словам, 11 августа суд отменил решение Печерского районного суда от 31 мая , которым было отказано в удовлетворении иска брата Ермака к Леросу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Помимо этого, апеляционный суд вынес новое решение и удовлетворил требования Ермака в полной мере.
Другой собеседник LIGA.net в суде уточнил, что апелляционная инстанция признала распространенную на официальной странице в Fаcebook нардепа Гео Лероса информацию недостоверной и такой, которая порочит честь, достоинство и деловую репутацию Дениса Ермака.
Речь идет о записи: "Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из рф), ну и конечно заработок на государстве".
По информации собеседника, суд обязал Лероса опровергнуть распространенную им информацию относительно Ермака – разместить на своей странице в Fаcebook текст следующего содержания: "Распространенная мной информация о том, что Денис Ермак на заказ или по другим причинам выполняет коррупционные деяния в отношении "продажи" государственных должностей является недостоверной и не соответствующей действительности".
- 29 марта 2020 года Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. На следующий день САП открыла уголовное дело по "пленкам Ермака" по статье о злоупотреблении влиянием.
- Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом". У Зеленского же сообщили, что СБУ проверяет "обе стороны", имеющие отношение к пленкам Ермака.
- 8 апреля фигуранты "пленок Ермака" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали в интервью о схемах брата Андрея Ермака и связях с СБУ. Позже дело о "пленках Ермака" было передано из НАБУ в Нацполицию. Квалификацию изменили на мошенничество.
- В июне НАБУ открыло два уголовных производства по делу "пленок Ермака", одно из них – против Андрея Ермака.
- 31 мая Печерский суд Киева отказал Денису Ермаку в иске против нардепа Лероса по делу о так называемых "пленках Ермака". Брат главы ОП хотел признать записанные Леросом разговоры о "торговле кадровыми назначениями" клеветой, но суд ему отказал.
Читайте также: Зеленский: Брат Ермака – болтун, он хотел помочь найти нормальных людей
Комментарии