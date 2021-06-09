Пленки Ермака. Суд отказал брату главы ОП в иске против Лероса о клевете: что в решении
Печерский суд Киева отказал брату главы Офиса президента – Денису Ермаку в иске против народного депутата Гео Лероса по делу о так называемых "пленках Ермака". Брат главы ОП хотел признать записанные Леросом разговоры о "торговле кадровыми назначениями" клеветой, но суд ему отказал. Решение опубликовали в реестре.
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В решении суд напомнил о том, что за оценочные суждения к ответственности привлечь нельзя – это можно сделать лишь за публикацию фактических утверждений. Однако, чем являются обнародованные Леросом "пленки Ермака" – оценкой или фактами – суд так и не решил.
В итоге судья отказал Ермаку из-за того, что изначальная публикация была удалена, а ссылка на эту страницу стала недействительной. Скриншоты страницы не были заверены надлежащим образом, а также не было доказано, что аккаунт принадлежит именно Леросу.
Также суд отказал во взыскании морального вреда в размере 1 грн, объяснив это отсутствием причинно-следственной связи между действиями Лероса и возможным вредом.
Теперь у брата главы ОП есть 30 дней, чтобы подать апелляцию на решение районного суда.
- 29 марта 2020 года Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. На следующий день САП открыла уголовное дело по "пленкам Ермака" по статье о злоупотреблении влиянием.
- Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом". У Зеленского же сообщили, что СБУ проверяет "обе стороны", имеющие отношение к пленкам Ермака.
- 8 апреля фигуранты "пленок Ермака" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали в интервью о схемах брата Андрея Ермака и связях с СБУ. Позже дело о "пленках Ермака" было передано из НАБУ в Нацполицию. Квалификацию изменили на мошенничество.
- В июне НАБУ открыло два уголовных производства по делу "пленок Ермака", одно из них – против Андрея Ермака.
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