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Пленки Ермака. Суд отказал брату главы ОП в иске против Лероса о клевете: что в решении

09.06.2021, 10:23
Пленки Ермака. Суд отказал брату главы ОП в иске против Лероса о клевете: что в решении - Фото
Гео Лерос (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Печерский суд Киева отказал брату главы Офиса президента – Денису Ермаку в иске против народного депутата Гео Лероса по делу о так называемых "пленках Ермака". Брат главы ОП хотел признать записанные Леросом разговоры о "торговле кадровыми назначениями" клеветой, но суд ему отказал. Решение опубликовали в реестре.

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В решении суд напомнил о том, что за оценочные суждения к ответственности привлечь нельзя – это можно сделать лишь за публикацию фактических утверждений. Однако, чем являются обнародованные Леросом "пленки Ермака" – оценкой или фактами – суд так и не решил.

В итоге судья отказал Ермаку из-за того, что изначальная публикация была удалена, а ссылка на эту страницу стала недействительной. Скриншоты страницы не были заверены надлежащим образом, а также не было доказано, что аккаунт принадлежит именно Леросу.

Также суд отказал во взыскании морального вреда в размере 1 грн, объяснив это отсутствием причинно-следственной связи между действиями Лероса и возможным вредом.

Теперь у брата главы ОП есть 30 дней, чтобы подать апелляцию на решение районного суда.

Читайте также: Зеленский: Брат Ермака – болтун, он хотел помочь найти нормальных людей

Дарья Мостовая
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