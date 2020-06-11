Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пленки Ермака. НАБУ открыло два уголовных производства, одно – против главы ОП

Пленки Ермака. НАБУ открыло два уголовных производства, одно – против главы ОП - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)
11.06.2020, 16:52

НАБУ открыло два уголовных производства по делу "пленок Ермака", одно – против Андрея Ермака

Национальное антикоррупционное бюро открыло два уголовных производства по делу так называемых "пленок Ермака", одно из них – в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ на НАБУ на отправленный им запрос.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В НАБУ сообщили, что к ним поступило постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда относительно обязательства внести сведения в единый реестр досудебных расследований по заявлению адвоката в интересах народного депутата.

"В соответствии с указанным заявлением, гражданин Украины получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решений головой Офиса президента о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти", – сообщили в НАБУ.

Отмечается, что предварительная квалификация дела – злоупотребление влиянием принятие предложения или получение взятки для себя или третьего лица за влияние (или обещание повлиять) на принятие решения госслужащим (ч.2 ст.369-2 УК).

Кроме того, как заявили в НАБУ, согласно указанного заявления, глава Офиса президента "получил неправомерную выгоду в крупном размере за принятие решений о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти". Предварительная квалификация дела – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

  • 29 марта 2020 года народный депутат Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы Офиса президента якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. На следующий день САП открыла уголовное дело по "пленкам Ермака" по статье о злоупотреблении влиянием.
  • 1 апреля Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом".
  • 2 апреля у Зеленского сообщили, что СБУ проверяет "обе стороны", имеющие отношение к пленкам Ермака.
  • 8 апреля фигуранты "пленок Ермака" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали в интервью о схемах брата Андрея Ермака и связях с СБУ.
  • 23 апреля дело о "пленках Ермака" было передано из НАБУ в Нацполицию. Квалификация в деле была изменена с злоупотребления влиянием на мошенничество.
  • 2 июня ВАКС обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления "родственником высокопоставленного чиновника Офиса президента".

Читайте также: Зеленский: Брат Ермака – болтун, он хотел помочь найти нормальных людей

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
пленки Ермака набу андрей ермак денис ермак
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 