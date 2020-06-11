Пленки Ермака. НАБУ открыло два уголовных производства, одно – против главы ОП

Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Национальное антикоррупционное бюро открыло два уголовных производства по делу так называемых "пленок Ермака", одно из них – в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ на НАБУ на отправленный им запрос.

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В НАБУ сообщили, что к ним поступило постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда относительно обязательства внести сведения в единый реестр досудебных расследований по заявлению адвоката в интересах народного депутата.

"В соответствии с указанным заявлением, гражданин Украины получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решений головой Офиса президента о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти", – сообщили в НАБУ.

Отмечается, что предварительная квалификация дела – злоупотребление влиянием принятие предложения или получение взятки для себя или третьего лица за влияние (или обещание повлиять) на принятие решения госслужащим (ч.2 ст.369-2 УК).

Кроме того, как заявили в НАБУ, согласно указанного заявления, глава Офиса президента "получил неправомерную выгоду в крупном размере за принятие решений о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти". Предварительная квалификация дела – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

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