Высший антикорсуд обязал НАБУ открыть дело по "пленкам Ермака"

Денис Ермак (скриншот видео Схеми)

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления "родственником высокопоставленного чиновника Офиса президента". Об этом сообщает пресс-служба суда.

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"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу представителя народного депутата IX созыва и обязала уполномоченное лицо НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления", - сказано в сообщении.

"В заявлении (представителя депутата, - ред.) содержались данные и обстоятельства относительно обнародованных ранее видеозаписей, на которых один из родственников чиновника Офиса президента осуществлял "отбор" кандидатов на различные должности в органы государственной власти", - добавили в суде.

По данным Украинской правды, дело открыли по заявлению адвоката Гео Лероса Маси Найема.