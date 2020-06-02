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Высший антикорсуд обязал НАБУ открыть дело по "пленкам Ермака"

Высший антикорсуд обязал НАБУ открыть дело по "пленкам Ермака" - Фото
Денис Ермак (скриншот видео Схеми)
02.06.2020, 22:16

Дело открыто по заявлению представителя народного депутата

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления "родственником высокопоставленного чиновника Офиса президента". Об этом сообщает пресс-служба суда.

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"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу представителя народного депутата IX созыва и обязала уполномоченное лицо НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления", - сказано в сообщении.

"В заявлении (представителя депутата, - ред.) содержались данные и обстоятельства относительно обнародованных ранее видеозаписей, на которых один из родственников чиновника Офиса президента осуществлял "отбор" кандидатов на различные должности в органы государственной власти", - добавили в суде.

По данным Украинской правды, дело открыли по заявлению адвоката Гео Лероса Маси Найема.

  • 29 марта 2020 года Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы Офиса президента якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. На следующий день САП открыла уголовное дело по "пленкам Ермака" по статье о злоупотреблении влиянием.
  • 1 апреля Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом".
  • 2 апреля у Зеленского сообщили, что СБУ проверяет "обе стороны", имеющие отношение к пленкам Ермака.
  • 8 апреля фигуранты "пленок Ермака" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали в интервью о схемах брата Андрея Ермака и связях с СБУ.
  • 23 апреля дело о "пленках Ермака" было передано из НАБУ в Нацполицию. Квалификация в деле была изменена с злоупотребления влиянием на мошенничество. 
Вадим Ребрина
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