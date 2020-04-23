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Пленки Ермака. Дело передали из НАБУ в полицию – Лерос

Пленки Ермака. Дело передали из НАБУ в полицию – Лерос - Фото
Денис Ермак (скриншот видео Схеми)
23.04.2020, 18:53

Дело по расследованию фактов, зафиксированных на так называемых "пленках Ермака", передали из НАБУ в полицию

Расследование дела так называемых "пленок Ермака" передали из НАБУ в полицию. Об этом сообщил нардеп Гео Лерос в Facebook.

"Теперь вместо НАБУ расследование будет проводить Национальная Полиция Украины, а Денис Ермак сразу оказался потерпевшим, а не организатором схемы распродажи должностей", – написал он.

В юридической компании "Миллер", которая представляет интересы Лероса написали, что, как им стало известно сегодня, 17 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура приняла решение о передаче дела по подследственности в ГСУ Нацполиции, после изменения уголовно-правовой квалификации на ст.190 УК (мошенничество).

Юристы пишут, что ранее уголовное производство, зарегистрированное САП на основании заявления нардепа Лероса, квалифицировалось по ч.2 ст.369-2 УК (злоупотребление влиянием).

Они пояснили, что суть злоупотребления влиянием состоит в том, что лицу дают деньги за то, что оно повлияет на принятие решений кем-то другим.

Мошенник же, злоупотребляя доверием, выманивает деньги, ради собственного обогащения.

Поэтому мошенничество, в отличие от злоупотребления влиянием, не относится к коррупционным преступлениям, и таким образом дело больше не находится в подследственности НАБУ.

Читайте также: Пленки Ермака. СБУ подтвердила, что Шумский был их внештатным сотрудником

Наталия Медведева
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