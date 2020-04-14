Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пленки Ермака. СБУ подтвердила, что Шумский был их внештатным сотрудником

Пленки Ермака. СБУ подтвердила, что Шумский был их внештатным сотрудником - Фото
Фото: Шумский (скриншот с видео интервью)
14.04.2020, 17:18

В своем ответе Служба безопасности Украины подтвердила, что Сергей Шумский действительно был внештатным сотрудником их ведомства с 2016 года

В ответе от 14 апреля на запрос редакции LIGA.net Служба безопасности Украины подтвердила, что один из фигурантов "пленок Ермака" Сергей Шумский являлся внештатным сотрудником их ведомства.

ответ СБУ

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

 Ранее на интервью Шумский заявлял, что с 2015 года является "гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ" и "занимался "контрразведывательной и разведывательной деятельностью в рамках проведения АТО и ООС". Теперь первую часть его ответа подтвердили и в СБУ.

В своем ответе ведомство уведомляет, что на Сергея Шумского в 2016 году было оформлено удостоверение гласного внештатного сотрудника СБУ. Но Шумский никогда не был штатным сотрудником СБУ, на должности ведомства не назначался и сейчас сотрудничество с ним как с внештатным сотрудником "уже длительное время не осуществляется".

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Дарья Мостовая, Юрий Смирнов
Еще по теме
Напишите нам
сбу денис ермак Сергей Шумский пленки Ермака внештатный сотрудник
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 