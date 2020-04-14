Пленки Ермака. СБУ подтвердила, что Шумский был их внештатным сотрудником

Фото: Шумский (скриншот с видео интервью)

В ответе от 14 апреля на запрос редакции LIGA.net Служба безопасности Украины подтвердила, что один из фигурантов "пленок Ермака" Сергей Шумский являлся внештатным сотрудником их ведомства.

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Ранее на интервью Шумский заявлял, что с 2015 года является "гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ" и "занимался "контрразведывательной и разведывательной деятельностью в рамках проведения АТО и ООС". Теперь первую часть его ответа подтвердили и в СБУ.

В своем ответе ведомство уведомляет, что на Сергея Шумского в 2016 году было оформлено удостоверение гласного внештатного сотрудника СБУ. Но Шумский никогда не был штатным сотрудником СБУ, на должности ведомства не назначался и сейчас сотрудничество с ним как с внештатным сотрудником "уже длительное время не осуществляется".

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