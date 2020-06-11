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Зеленский: Брат Ермака – болтун, он хотел помочь найти нормальных людей

Зеленский: Брат Ермака – болтун, он хотел помочь найти нормальных людей - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
11.06.2020, 11:21

Президент Зеленский заверяет, что Денис Ермак, брат главы его Офиса, не брал деньги за назначения

Брат главы Офиса президента Денис Ермак не брал денег за назначения на госдолжности и на самом деле хотел помочь найти нормальных людей. Об этом в интервью Украинской правде рассказал президент Владимир Зеленский.

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"Он точно ничего не взял. Он не взял денег. Я не представляю, чтобы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял<…> А он ничего не брал. А как его затянули ... Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка", - пояснил президент.

По словам Зеленского, Денис Ермак всегда хотел помогать: "Война - побежал в АТО, воевал там, помогал, там он волонтер. Здесь что-то не то в Укрзализныци - давай найдем нормальных людей. Ну он такой человек".

Депутата же Слуги народа Гео Лероса, который опубликовал записи с якобы коррупцией Ермака, президент назвал "аферистом". Его привели в ОП экс-глава Офиса Андрей Богдан и нынешний замглавы ОП Кирилл Тимошенко, сказав, что это "хороший парень", заявил президент.

Лерос же в свою очередь написал в Facebook, что "некрасиво его так оскорблять" и добавил, что не знал Богдана до работы в ОП. Он также заявил, что Ермаки якобы брали деньги и опубликовал выписки о регистрации уголовных дел против них.

  • 29 марта 2020 года Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. На следующий день Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело по "пленкам Ермака".
  • 1 апреля Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом".
  • 2 апреля у Зеленского сообщили, что СБУ проверяет "обе стороны", имеющие отношение к пленкам Ермака.
  • 23 апреля САП приняла решение о передаче дела по подследственности в Нацполицию после изменения квалификации на ст.190 УК (мошенничество).

Смотрите также: 100 дней Андрея Ермака во главе ОП, или Как стать вторым человеком в государстве

 

 

Марк Сировой
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