Зеленский: Брат Ермака – болтун, он хотел помочь найти нормальных людей

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Брат главы Офиса президента Денис Ермак не брал денег за назначения на госдолжности и на самом деле хотел помочь найти нормальных людей. Об этом в интервью Украинской правде рассказал президент Владимир Зеленский.

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"Он точно ничего не взял. Он не взял денег. Я не представляю, чтобы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял<…> А он ничего не брал. А как его затянули ... Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка", - пояснил президент.

По словам Зеленского, Денис Ермак всегда хотел помогать: "Война - побежал в АТО, воевал там, помогал, там он волонтер. Здесь что-то не то в Укрзализныци - давай найдем нормальных людей. Ну он такой человек".

Депутата же Слуги народа Гео Лероса, который опубликовал записи с якобы коррупцией Ермака, президент назвал "аферистом". Его привели в ОП экс-глава Офиса Андрей Богдан и нынешний замглавы ОП Кирилл Тимошенко, сказав, что это "хороший парень", заявил президент.

Лерос же в свою очередь написал в Facebook, что "некрасиво его так оскорблять" и добавил, что не знал Богдана до работы в ОП. Он также заявил, что Ермаки якобы брали деньги и опубликовал выписки о регистрации уголовных дел против них.

29 марта 2020 года Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. На следующий день Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело по "пленкам Ермака".

1 апреля Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом".

2 апреля у Зеленского сообщили, что СБУ проверяет "обе стороны", имеющие отношение к пленкам Ермака.

23 апреля САП приняла решение о передаче дела по подследственности в Нацполицию после изменения квалификации на ст.190 УК (мошенничество).

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