Зеленский: Брат Ермака – болтун, он хотел помочь найти нормальных людей

Брат главы Офиса президента Денис Ермак не брал денег за назначения на госдолжности и на самом деле хотел помочь найти нормальных людей. Об этом в интервью Украинской правде рассказал президент Владимир Зеленский.
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"Он точно ничего не взял. Он не взял денег. Я не представляю, чтобы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял<…> А он ничего не брал. А как его затянули ... Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка", - пояснил президент.
По словам Зеленского, Денис Ермак всегда хотел помогать: "Война - побежал в АТО, воевал там, помогал, там он волонтер. Здесь что-то не то в Укрзализныци - давай найдем нормальных людей. Ну он такой человек".
Депутата же Слуги народа Гео Лероса, который опубликовал записи с якобы коррупцией Ермака, президент назвал "аферистом". Его привели в ОП экс-глава Офиса Андрей Богдан и нынешний замглавы ОП Кирилл Тимошенко, сказав, что это "хороший парень", заявил президент.
Лерос же в свою очередь написал в Facebook, что "некрасиво его так оскорблять" и добавил, что не знал Богдана до работы в ОП. Он также заявил, что Ермаки якобы брали деньги и опубликовал выписки о регистрации уголовных дел против них.
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