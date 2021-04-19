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"Схемы" показали видео вечеринки депутата Тищенко в отеле во время локдауна

19.04.2021, 21:31
Скриншот с видео

Журналисты проекта "Схемы" сняли вечеринку в столичном отеле Fairmont, которую в разгар локдауна устроил народный депутат Слуги народа Николай Тищенко в честь дня рождения своей жены.

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На видео запечатлено, как к отелю подъезжает автомобиль, из которого выходит Тищенко и направляется внутрь. Потом съезжаются другие посетители. По данным журналистов, их было около 30 человек. Ни один перед входом в отель не надел маску. Среди гостей — нардеп от СН Александр Трухин и Арие Шварц – бывший гендиректор группы компаний Seven Hills. Также был замечен глава Черкасской ОГА Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой, которая управляет отелем Fairmont.

Во время праздничного салюта, который запускали с Труханова острова, "Схемы" сняли на балконе отеля человека, похожего на Тищенко.

При этом, как отмечают журналисты, после публикаций о мероприятии в СМИ и приезда полиции гости как минимум до 2 часов ночи не выходили из здания отеля.

Ранее полиция, не называя фамилии нардепа, сообщила, что открыла уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил и норм, установленных для предотвращения эпидемических болезней (ч. 1 ст. 325). Максимальная санкция – три года тюрьмы, минимальная – штраф от 1000 до 3000 нмдг (17 000 – 51 000 грн).

  • 27 апреля 2020-го журналисты сняли на видео, как в ресторан Велюр Тищенко во время карантина периодически приезжают посетители. Среди них — депутаты, бизнесмены, госчиновники. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что полиция зафиксировала нарушения карантина в ресторане.
  • При этом сам Тищенко заверял, что в ресторане "иногда проходили личные встречи" с помощниками, с которыми он готовил "обширную программу преобразования" Киева.
Вадим Ребрина
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Слуга народа Николай Тищенко схемы карантин
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