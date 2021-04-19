Тищенко устроил вечеринку в отеле. Полиция открыла дело о нарушении карантина

Нардеп Слуги народа Николай Тищенко устроил вечеринку в отеле в Киеве. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах

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По его словам, вечеринка прошла в холле на 12 этаже отеля Fairmont на столичном Подоле. Известно, что вчера был день рождения жены Тищенко – Аллы Барановской.

В пресс-службе полиции, не называя фамилии нардепа, сообщили, что открыли уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил и норм, установленных для предотвращения эпидемических болезней (ч. 1 ст. 325). Максимальная санкция – три года тюрьмы, минимальная – штраф от 1000 до 3000 нмдг (17 000 – 51 000 грн).

В полиции заверили, что выехали на место событий еще вчера, когда сообщения о вечеринке стали появляться в соцсетях. Сейчас правоохранители общаются с руководством отеля, осматривают помещения и проводят следственные действия.

В Киеве с 20 марта действует локдаун из-за эпидемии коронавируса. В городе запрещено проводить массовые культурные мероприятия.

27 апреля 2020-го журналисты сняли на видео, как в ресторан Велюр Тищенко во время карантина периодически приезжают посетители. Среди них — депутаты, бизнесмены, госчиновники. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что полиция зафиксировала нарушения карантина в ресторане.

При этом сам Тищенко заверял, что в ресторане "иногда проходили личные встречи" с помощниками, с которыми он готовил "обширную программу преобразования" Киева.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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