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Скандал с "Велюром". Тищенко отрицает, что имел "жесткий разговор" с Зеленским

Скандал с "Велюром". Тищенко отрицает, что имел "жесткий разговор" с Зеленским - Фото
Николай Тищенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
13.05.2020, 09:57

Нардеп Тищенко говорит, что обсуждал с президентом Зеленским работу предвыборного штаба Зе!Команды, но разговора о ресторане "Велюр" – не было

Нардеп Слуги народа Николай Тищенко говорит, что у него не было разговора с президентом Владимиром Зеленским, в котором глава государства возмущался бы возможными нарушениями карантина в ресторане "Велюр", хотя ранее в Офисе президента сообщали о "жестком разговоре" между ними. Об этом депутат рассказал в интервью Украинской правде.

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"С президентом (разговор, - ред.)? Про "Велюр"? Вы шутите сейчас?" – ответил он журналистам.

В то же время нардеп говорит, что Зеленский обсуждал с ним работу, связанную с предвыборным штабом Зе!Команды в Киеве, который возглавляет Тищенко.

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"В данном случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно с полученным фидбэком о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева", - пояснил он.

При этом Тищенко назвал скандал вокруг ресторана "искусственно созданным". По его словам, заведение было закрыто, а "попасть туда просто так – нереально и невозможно". Он говорит, что использовалось само помещение, где проходили частные встречи. Нардеп также заверяет: ресторан работал только на вынос – и "в нем никто не кушал".

Тищенко говорит, что замеченные у "Велюра" нардеп Антон Яценко и директор департамента регионального развития Метинвест Холдинга Виталий Кисель "приходили не к нему". По словам нардепа, ему "сложно говорить" о том, что происходит в "Велюре" в его отсутствие.

  • В выпуске Bihus.info от 27 апреля журналисты сняли на видео, как в ресторан "Велюр" нардепа Слуги народа Тищенко во время карантина периодически приезжают посетители. Среди них — депутаты, бизнесмены, госчиновники. При этом некоторые из гостей отрицали, что бывали в этом ресторане.
  • Сам владелец "Велюра" Тищенко заявил, что в ресторане "иногда проходят личные встречи". По его словам, он встречается со своими помощниками, которые готовят "обширную программу преобразования" Киева.
  • 3 мая министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция зафиксировала нарушения карантина  ресторане "Велюр".
  • 4 мая змглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что Зеленский провел с Тищенко жесткий разговор из-за "Велюра".

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Николай Тищенко ресторан карантин велюр
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