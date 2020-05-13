Скандал с "Велюром". Тищенко отрицает, что имел "жесткий разговор" с Зеленским

Николай Тищенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Нардеп Слуги народа Николай Тищенко говорит, что у него не было разговора с президентом Владимиром Зеленским, в котором глава государства возмущался бы возможными нарушениями карантина в ресторане "Велюр", хотя ранее в Офисе президента сообщали о "жестком разговоре" между ними. Об этом депутат рассказал в интервью Украинской правде.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"С президентом (разговор, - ред.)? Про "Велюр"? Вы шутите сейчас?" – ответил он журналистам.

В то же время нардеп говорит, что Зеленский обсуждал с ним работу, связанную с предвыборным штабом Зе!Команды в Киеве, который возглавляет Тищенко.

Смотрите также: Гости "Велюра". В ресторане Тищенко был сотрудник контрразведки СБУ – Bihus.info

"В данном случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно с полученным фидбэком о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева", - пояснил он.

При этом Тищенко назвал скандал вокруг ресторана "искусственно созданным". По его словам, заведение было закрыто, а "попасть туда просто так – нереально и невозможно". Он говорит, что использовалось само помещение, где проходили частные встречи. Нардеп также заверяет: ресторан работал только на вынос – и "в нем никто не кушал".

Тищенко говорит, что замеченные у "Велюра" нардеп Антон Яценко и директор департамента регионального развития Метинвест Холдинга Виталий Кисель "приходили не к нему". По словам нардепа, ему "сложно говорить" о том, что происходит в "Велюре" в его отсутствие.

В выпуске Bihus.info от 27 апреля журналисты сняли на видео, как в ресторан "Велюр" нардепа Слуги народа Тищенко во время карантина периодически приезжают посетители . Среди них — депутаты, бизнесмены, госчиновники. При этом некоторые из гостей отрицали, что бывали в этом ресторане.

Сам владелец "Велюра" Тищенко заявил , что в ресторане "иногда проходят личные встречи". По его словам, он встречается со своими помощниками, которые готовят "обширную программу преобразования" Киева.

3 мая министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция зафиксировала нарушения карантина ресторане "Велюр".

4 мая змглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что Зеленский провел с Тищенко жесткий разговор из-за "Велюра".

Читайте также: Первый замглавы ОП отрицает, что был в "Велюре" во время карантина