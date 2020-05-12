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Первый замглавы ОП отрицает, что был в "Велюре" во время карантина

Первый замглавы ОП отрицает, что был в "Велюре" во время карантина - Фото
Сергей Трофимов (скриншот с видео)
12.05.2020, 23:05

Сергей Трофимов заявил, что его несправедливо обвинили в нарушении карантина

Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов отрицает, что был среди посетителей ресторана "Велюр" в Киеве во время карантина. Об этом он сказал с интервью Дмитрию Гордону.

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"Это был не я, и это была не моя машина", - сказал Трофимов.

По его словам, он обращался в редакцию программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" с просьбой дать опровержение, однако там, по словам Трофимова, этого не сделали.

"Более того, когда я обратился в редакцию, чтобы объяснить, что это был не я, то там никто этого не объяснил на первоисточнике, и никто не извинился", - рассказал замглавы ОП.

"Они не просто не правы, они дискредитируют этим меня, и таким образом придают этому какой-то масштаб... Это несправедливо", - добавил Трофимов.

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27 апреля вышел сюжет Bihus.info о посетителях столичного ресторана "Велюр", принадлежащего депутату от Слуги народа Николаю Тищенко, во время карантина, когда все рестораны работали только на вынос. В сюжете говорилось, что в "Велюр" приезжал также Сергей Трофимов.

Вадим Ребрина
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Николай Тищенко карантин сергей трофимов велюр
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