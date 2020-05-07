Гости "Велюра". В ресторане Тищенко был сотрудник контрразведки СБУ – Bihus.info

Евгений Сытник у Велюра (фото - bihus.info)

Несмотря на коронавирусный карантин, в ресторан "Велюр" нардепа Слуги народа Николая Тищенко как минимум дважды приезжал сотрудник контрразведки СБУ Евгений Сытник. Об этом пишут расследователи из Bihus.info.

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По информации журналистов, Сытник работает во втором управлении Главного управления контрразведывательной защиты в экономической сфере. Оно занимается защитой топливно-энергетического комплекса.

По словам расследователей, во время первого визита Сытника в "Велюре" также находились нардеп Антон Яценко и "близкий к окружению олигарха Игоря Коломойского" бизнесмен Павел Куфтырев. Во время второго визита Сытник уезжал с Куфтыревым на одной машине.

О чем общались эти люди в "Велюре" – неизвестно. В СБУ на запрос журналистов о комментарии пока не ответили.

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Журналисты говорят, что Куфтырев может быть связан с Коломойским, поскольку его дважды снимали на выходе из офиса олигарха – в Израиле и в Киеве.

Яценко же связывали с созданием электронных площадок по оценке и регистрации недвижимости. Эти площадки выступали посредниками между оценщиками недвижимости и Фондом госимущества, получая деньги за внесение данных в базу Фонда. Площадки ликвидировали в декабре 2019-го.

В выпуске Bihus.info от 27 апреля журналисты сняли на видео, как в ресторан "Велюр" нардепа Слуги народа Тищенко во время карантина периодически приезжают посетители . Среди них — депутаты, бизнесмены, госчиновники. При этом некоторые из гостей отрицали, что бывали в этом ресторане.

Сам владелец "Велюра" Тищенко заявил , что в ресторане "иногда проходят личные встречи". По его словам, он встречается со своими помощниками, которые готовят "обширную программу преобразования" Киева.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция зафиксировала нарушения карантина ресторане Велюр.

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