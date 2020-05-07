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Гости "Велюра". В ресторане Тищенко был сотрудник контрразведки СБУ – Bihus.info

Гости "Велюра". В ресторане Тищенко был сотрудник контрразведки СБУ – Bihus.info - Фото
Евгений Сытник у Велюра (фото - bihus.info)
07.05.2020, 12:07

Журналисты говорят, что видели сотрудника СБУ в "Велюре", когда там был в том числе бизнесмен Куфтырев, которого связывают с олигархом Коломойским

Несмотря на коронавирусный карантин, в ресторан "Велюр" нардепа Слуги народа Николая Тищенко как минимум дважды приезжал сотрудник контрразведки СБУ Евгений Сытник. Об этом пишут расследователи из Bihus.info.

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По информации журналистов, Сытник работает во втором управлении Главного управления контрразведывательной защиты в экономической сфере. Оно занимается защитой топливно-энергетического комплекса.

По словам расследователей, во время первого визита Сытника в "Велюре" также находились нардеп Антон Яценко и "близкий к окружению олигарха Игоря Коломойского" бизнесмен Павел Куфтырев. Во время второго визита Сытник уезжал с Куфтыревым на одной машине.

О чем общались эти люди в "Велюре" – неизвестно. В СБУ на запрос журналистов о комментарии пока не ответили. 

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Журналисты говорят, что Куфтырев может быть связан с Коломойским, поскольку его дважды снимали на выходе из офиса олигарха – в Израиле и в Киеве.

Яценко же связывали с созданием электронных площадок по оценке и регистрации недвижимости. Эти площадки выступали посредниками между оценщиками недвижимости и Фондом госимущества, получая деньги за внесение данных в базу Фонда. Площадки ликвидировали в декабре 2019-го.

  • В выпуске Bihus.info от 27 апреля журналисты сняли на видео, как в ресторан "Велюр" нардепа Слуги народа Тищенко во время карантина периодически приезжают посетители. Среди них — депутаты, бизнесмены, госчиновники. При этом некоторые из гостей отрицали, что бывали в этом ресторане.
  • Сам владелец "Велюра" Тищенко заявил, что в ресторане "иногда проходят личные встречи". По его словам, он встречается со своими помощниками, которые готовят "обширную программу преобразования" Киева.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция зафиксировала нарушения карантина  ресторане Велюр.

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Марк Сировой
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