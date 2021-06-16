Апелляционный суд отказал Тищенко в удовлетворении иска о защите чести к Гео Леросу

Сегодня, 17 июня, Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда Киева, который ранее удовлетворил требования нардепа от Слуги народа Николая Тищенко о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации к нардепу Гео Леросу. Об этом сообщает в Facebook юридическая компания Миллер, которая защищает Лероса.

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Как отмечается, адвокат Юрий Мельник доказал в суде, что оценочные суждения, согласно закону, не могут быть проверены на достоверность и поэтому не подлежат опровержению.

В частности речь идет о таких высказываниях Лероса:

"НАБУ получило очень резонансную информацию, которая раскроет всем глаза и покажет уродливое закулисье политики, когда власть, оппозиция и просто бандиты сливаются в одно целое для организации коррупционных сделок в столице";

"Стало ясно почему так суетился Тищенко по этому вопросу в нашем комитете";

"Денис Комарницкий и его крыша народный депутат Николай Тищенко";

"Компанию Комарницкого ЭкоБудТрейд, которую крышует Ермак и Тищенко";

"В Ермака и Тищенко наступил #Кинецьепохибидности".

В сентябре 2020 года Тищенко обратился в суд и просил признать недостоверной и опровергнуть информацию, распространенную в двух сообщениях Лероса в Facebook и в его выступлении на заседании Верховной Рады 3 июня 2020-го.

1 октября Лерос опубликовал записи разговоров, которые, как он утверждает, указывают на то, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак "покрывают" Комарницкого.

7 октября Лерос опубликовал записи разговоров якобы Комарницкого и Тищенко.

Наталия Медведева

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