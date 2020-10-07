Лерос опубликовал новые записи разговоров якобы Комарницкого и Тищенко: о чем они говорили

Нардеп Лерос отмечает, что записи были сделаны сотрудниками Службы безопаности

Народный депутат Гео Лерос опубликовал новую часть разговоров якобы депутата от Слуги народа Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого. Ролик с разговорами нардеп выложил на своем YouTube-канале.

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Человек, которого экс-нардеп от Слуги народа называет Комарницким, говорит якобы Тищенко, что им "необходима программа и по Дубинскому, и по Леросу".

"Может я его где-то обниму в ресторане. Просто обниму, чтобы он пунцовый стал. Я его могу баллончиком покрасить. Ну просто подойти там, баллончиком. Могу зеленкой. Помните, всем нравилось зеленкой", — говорит якобы Комарницкий, добавив, что готов снимать свои действия на камеру. Он отмечает, что за это предусмотрен только штраф в 17 000 грн, которые он готов заплатить.

По словам якобы Комарницкого, он может организовать, чтобы народного депутата от СН Александра Дубинского и Лероса "приняли на взятке", а второго он хочет "приковать наручниками к авто и заставить бежать".

Также на записях разговоров обсуждают журналиста Денису Бигуса, программа которого выпускала расследования о Комарницком.

"Смотрите, я еще хочу попросить, ребята посмотрите, Бигуса зарядить точно никак нельзя? Коль, подумай, да. Бл*ть, то есть аккуратно так", – добавил, как считает Лерос, Комарницкий.

По словам депутата, разговоры были записаны сотрудниками Службы безопасности Украины.

1 сентября нардеп Лерос выступил с рядом заявлений, в которых обвинил президента Зеленского, главу его Офиса Андрея Ермака, а также главу СБУ Баканова.

После этого, в этот же день, Лероса исключили из фракции Слуги народа.

4 сентября его вызвали на допрос в ГБР. Адвокаты Лероса утверждают, что жалобу на него подал адвокат Андрей Одягайло. Лерос считает, что Одягайло входит в "группу адвокатов" заместителя руководителя ОП Олега Татарова.

1 октября Лерос опубликовал обещанные записи разговоров, которые, как он утверждает, указывают на то, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак "покрывают" Дениса Комарницкого.

Станислав Стороженко

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