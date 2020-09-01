Депутата Гео Лероса исключили из фракции Слуга народа
01.09.2020, 19:09
Гео Лерос (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Такое решение фракция приняла после критики Лероса в адрес президента, главы ОП и главы СБУ
Фракция Слуга народа приняла решение исключить из своих рядов депутата Гео Лероса после его критики в адрес действующей власти, в частности, президента Владимира Зеленского, главы Офиса президента Андрея Ермака и главы СБУ Ивана Баканова. Об этом сообщает пресс-служба фракции.
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"Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лерос Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии Слуги народа в Верховной Раде", - сказано в сообщении.
- 31 августа Зеленский в своем выступлении на съезде Слуги народа назвал некоторых депутатов "микробами", которые "забыли, зачем их избрали в Раду".
- Сегодня, 1 сентября, Гео Лерос отреагировал на слова президента, сказав, что это "вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну". Зеленский, по его словам, не стал воевать со старой системой, а "слился" с ней. Ермака депутат назвал "агентом ГРУ РФ, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену", а Баканов, по мнению Лероса, "взял под контроль теневую экономику".
- После этого стало известно, что в Верховной Раде начали собирать подписи за выход Лероса из фракции СН. Инициатором сбора, по информации LIGA.net, стал глава фракции Давид Арахамия.
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