Лерос отреагировал на "микробов" Зеленского: Это вы своими бактериями страну заразили

Нардеп упомянул поджог своего автомобиля и заявил, что "никому это не простит"

Народный депутат от Слуги народа Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний избирателям, а главу его офиса Андрея Ермака - в работе на российские спецслужбы и злоупотреблением своим положением. Выступлениe с трибуны в Раде он опубликовал в Facebook.

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Вчера президент на съезде СН заявил, что некоторые нардепы - "микробы, которые забыли, зачем их избрали в Раду".

Нардеп обвинил Зеленского, что тот не стал воевать со старой системой, а "слился" с ней: "Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, утратив шанс великой державы и обменяв его на конверты от олигарха".

Он также упрекнул главу государства в том, что нет обещанных конкурсов на должности, а "люстрированных, зашкваренных и махровых коррупционеров" ставят на должности таможни.

Упоминая Ермака, он заявил, что тот является "агентом ГРУ РФ, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену". "Именно Ермак раздает по телефону указания, на кого открывать дела, на кого закрывать, кого назначать на должности и кого увольнять. Судебная ветвь власти стала прислужником президента даже в рейдерском захвате НАБУ", - отметил Лерос.

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Глава СБУ Иван Баканов, по мнению "слуги народа", "взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта и наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса", а "сестру своей соседки, на которую записано его поместье в Италии, назначил руководить Антимонопольным комитетом".

Комментируя поджог своего автомобиля, Лерос заявил, что "вместо обещанного снятия неприкасаемости с президента, депутатов и судей, неприкасаемыми сделали только депутатов оппозиции".

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28 августа сообщил о поджоге своего автомобиля.

2 июня Лерос обвинил Зеленского в том, что он незаконно назначил главой Печерской районной администрации Киева Наталию Кондрашову, а также обвинил Ермака.

Станислав Стороженко

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