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Лерос: Зеленский незаконно назначил главу Печерской РГА, виноват Ермак

Лерос: Зеленский незаконно назначил главу Печерской РГА, виноват Ермак - Фото
Владимир Зеленский и Андрей Ермак (фото: пресс-служба Офиса президента)
02.06.2020, 10:35

Президент Владимир Зеленский назначил Наталию Кондрашову главой Печерской РГА 18 мая, но еще 13 мая Кабмин решил отозвать ее кандидатуру

Президент Владимир Зеленский незаконно назначил главой Печерской районной администрации Киева Наталию Кондрашову, утверждает нардеп Гео Лерос и обвиняет в этом главу Офиса президента Андрея Ермака. Об этом Лерос заявил сегодня в Facebook.

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Распоряжение Зеленского о назначении Кондрашовой было подписан 18 мая.

Нардеп опубликовал фотографию ответа Кабмина на его запрос, в котором говорится, что 8 мая глава КГГА Виталий Кличко отозвал представление на Кондрашову. На этом основании 13 мая правительство отменило представление кандидатуры Кондрашовой президенту и 15 мая отправило письмо об этом Ермаку.

Лерос считает, что Ермак подал распоряжение о назначении Кондрашовой на подпись Зеленскому незаконно и "преследуя личные мотивы".

Нардеп направил Зеленскому заявление, в котором требует отменить назначение Кондрашовой, провести служебное расследование о нарушении процедуры при ее назначении и рассмотреть вопрос об увольнении Ермака с должности руководителя ОП.

  • 29 марта 2020 года Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. На следующий день САП открыла уголовное дело по "пленкам Ермака".
  • 1 апреля Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом".
  • 2 апреля у Зеленского сообщили, что СБУ проверяет "обе стороны", имеющие отношение к пленкам Ермака.
  • 23 апреля САП приняла решение о передаче дела по подследственности в Нацполицию после изменения уголовно-правовой квалификации на ст.190 УК (мошенничество).
Денис Юдин
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