Лерос: Зеленский незаконно назначил главу Печерской РГА, виноват Ермак

Президент Владимир Зеленский незаконно назначил главой Печерской районной администрации Киева Наталию Кондрашову, утверждает нардеп Гео Лерос и обвиняет в этом главу Офиса президента Андрея Ермака. Об этом Лерос заявил сегодня в Facebook.
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Распоряжение Зеленского о назначении Кондрашовой было подписан 18 мая.
Нардеп опубликовал фотографию ответа Кабмина на его запрос, в котором говорится, что 8 мая глава КГГА Виталий Кличко отозвал представление на Кондрашову. На этом основании 13 мая правительство отменило представление кандидатуры Кондрашовой президенту и 15 мая отправило письмо об этом Ермаку.
Лерос считает, что Ермак подал распоряжение о назначении Кондрашовой на подпись Зеленскому незаконно и "преследуя личные мотивы".
Нардеп направил Зеленскому заявление, в котором требует отменить назначение Кондрашовой, провести служебное расследование о нарушении процедуры при ее назначении и рассмотреть вопрос об увольнении Ермака с должности руководителя ОП.