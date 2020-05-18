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Зеленский сменил большинство глав районных администраций в Киеве

Зеленский сменил большинство глав районных администраций в Киеве - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
18.05.2020, 15:40

Новых глав администраций получили шесть из десяти районов столицы

Президент Владимир Зеленский сменил шесть из десяти глав районных администраций в Киеве. Распоряжения о назначениях опубликованы сегодня, 18 мая, на сайте президента.

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В четырех районах столицы президент переназначил прежних глав РГА: в Шевченковском - Олега Гарягу, в Подольском - Виктора Смирнова, в Дарницком - и.о. главы  Ярослава Лагуту, в Голосеевском - и.о. главы Сергея Садового.

Новых глав получили шесть районов Киева:

- в Соломенском районе главой РГА стала руководитель районной прокуратуры Ирина Чечетка;

- в Святошинском - заместитель ректора по научной работе Национального медицинского университета имени Богомольца Сергей Павловский;

- в Печерском - начальница отдела в департаменте градостроительства Министерства развития общин и территорий Наталия Кондрашова. До 2019 года работала заместителем директора департамента промышленности и развития предпринимательства в КГГА;

- в Оболонском - адвокат Кирилл Фесик, до 22 апреля был совладельцем адвокатского объединения Митракс. В 2018 году представлял интересы экс-директора ГБР Романа Трубы и пятого президента Петра Порошенко в иске об отмене указа о назначении Трубы директором ГБР, иск был выигран в Верховном суде;

- в Днепровском - инженер по охране труда Киевского городского центра занятости Игорь Щербак;

- в Деснянском - бизнесмен, владелец строительных и других компаний в Украине и Грузии Давид Шатиришвили.

Сведения взяты из деклараций кандидатов на должности глав РГА в Киеве.

  • 13 мая Зеленский поменял руководителя Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Денис Юдин
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