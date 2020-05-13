Зеленский заменил глав СБУ в трех областях и Киеве

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заменил руководителей управлений Службы безопасности в Житомирской и Одесской областях и главы Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Соответствующие указы №178/2020 - №183/2020 опубликованы на сайте главы государства.

Президент освободил Олега Головаша с должности начальника управления СБУ в Житомирской области и назначил на это место Сергея Лысака.

Также уволен Сергей Болдырь с должности начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, но на эту должность назначен Олег Головаш.

Кроме того, глава государства освободил Виталия Харченко с должности начальника Управления СБУ в Одесской области и назначил на эту должность Виктора Доровского.

26 апреля Зеленский назначил Александра Якушева заместителем главы Службы безопасности Украины.