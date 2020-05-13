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Зеленский заменил глав СБУ в трех областях и Киеве

Зеленский заменил глав СБУ в трех областях и Киеве - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
13.05.2020, 19:59

Президент Владимир Зеленский назначил новое руководство управлений СБУ в двух областях и Киеве

Президент Владимир Зеленский заменил руководителей управлений Службы безопасности в Житомирской и Одесской областях и главы Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Соответствующие указы №178/2020 - №183/2020 опубликованы на сайте главы государства.

Президент освободил Олега Головаша с должности начальника управления СБУ в Житомирской области и назначил на это место Сергея Лысака.

Также уволен Сергей Болдырь с должности начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, но на эту должность назначен Олег Головаш.

Кроме того, глава государства освободил Виталия Харченко с должности начальника Управления СБУ в Одесской области и назначил на эту должность Виктора Доровского.

  • 26 апреля Зеленский назначил Александра Якушева заместителем главы Службы безопасности Украины.
Наталия Медведева
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Владимир Зеленский сбу олег головаш
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