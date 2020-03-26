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Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ

Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ - Фото
Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)
26.03.2020, 00:07

О новом заместителе главы спецслужбы Ивана Баканова не известно почти ничего

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Якушева заместителем главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ опубликовано на сайте Офиса президента.

Единственное, что удалось на этот момент узнать о возможном новом заместителе Ивана Баканова, - это то, что, по данным Украинской правды, в 2015 году подполковник Александр Якушев работал помощником главы СБУ - начальником отдела СБУ аппарата главы СБУ (на тот момент главой службы был Валентин Наливайченко). Якушев значится в составленном изданием списке граждан, которых в 2014-2015 гг глава МВД Арсен Аваков удостоил наградного оружия.

Другим свои указом Зеленский уволил назначенного в сентябре 2019 г начальника управления СБУ в Харьковской области Николая Найдича и назначил на эту должность Романа Дудина.

Президент также назначил Олега Салюка начальником управления СБУ в Сумской области, Павла Ревунова - начальником управления СБУ в Черниговской области.

В марте Зеленский уже проводил кадровые перестановки в Службе безопасности. 

Ребрина Вадим
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Владимир Зеленский сбу Иван Баканов александр якушев
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