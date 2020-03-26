Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ

Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Якушева заместителем главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ опубликовано на сайте Офиса президента.

Единственное, что удалось на этот момент узнать о возможном новом заместителе Ивана Баканова, - это то, что, по данным Украинской правды, в 2015 году подполковник Александр Якушев работал помощником главы СБУ - начальником отдела СБУ аппарата главы СБУ (на тот момент главой службы был Валентин Наливайченко). Якушев значится в составленном изданием списке граждан, которых в 2014-2015 гг глава МВД Арсен Аваков удостоил наградного оружия.

Другим свои указом Зеленский уволил назначенного в сентябре 2019 г начальника управления СБУ в Харьковской области Николая Найдича и назначил на эту должность Романа Дудина.

Президент также назначил Олега Салюка начальником управления СБУ в Сумской области, Павла Ревунова - начальником управления СБУ в Черниговской области.

В марте Зеленский уже проводил кадровые перестановки в Службе безопасности.