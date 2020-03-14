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Зеленский провел перестановки среди топ-чиновников СБУ: кого уволили и назначили

Зеленский провел перестановки среди топ-чиновников СБУ: кого уволили и назначили - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
14.03.2020, 00:58

Президент Зеленский подписал указы об увольнении и назначении топ-чиновников Службы безопасности

Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности. Соответствующие указы размещены на сайте президента.

Президент уволил двоих заместителей главы СБУ и начальника департамента хозобеспечения; назначил – первого зама и председателя управления СБУ в Днепропетровской области.

Уволены:

- Дмитрий Нескоромный – с должности первого заместителя главы СБУ, начальника главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью;

- Александр Карпенко – с должности заместителя главы СБУ;

- Владимир Киптенко – с должности начальника департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

Назначены:

- Василий Малюк – на должность первого заместителя главы СБУ, начальника главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью;

- Владимир Краснянский – на должность председателя управления СБУ в Днепропетровской области.

  • 8 ноября 2019 года Нескоромный был назначен первым заместителем главы СБУ вместо уволенного Владислава Бухарева.
Медведева Наталия
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