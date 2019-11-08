Кадровые перестановки в СБУ: Зеленский поменял замов Баканова

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Президент Владимир Зеленский уволил троих заместителей главы Службы безопасности Украины, двое заместителей были назначены. Соответствующие указы размещены на сайте президента.

Со своих должностей уволены:

- первый заместитель главы СБУ, начальник главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Владислав Бухарев;

- заместитель главы СБУ Вадим Поярков;

- заместитель главы СБУ Анатолий Дублик.

Заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный назначен первым заместителем и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью, также заместителем главы СБУ стал Владимир Горбенко.