Зеленский сделал еще ряд назначений в руководстве СБУ

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя главы СБУ и начальников двух областных управлений. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Заместителем главы СБУ назначен Дмитрий Нескоромный.

Александр Бондарук назначен начальником управления СБУ во Львовской области.

Ивана Рудницкий – начальником управления СБУ в Закарпатской области.

По информации журналиста Юрия Бутусова, Нескоромный был заместителем начальника главка "К" СБУ.

"Он входил в команду бывшего начальника "К" и первого зампреда СБУ Виктора Трепака, и принимал участие в задержании "бриллиантовых прокуроров", из-за чего и сняли его шефа Трепака. 27 февраля 2017-го новый начальник "К" Павел Демчина уволил Нескоромного", - написал Бутусов в Facebook.

Ранее временный глава СБУ Иван Баканов назначил на пост своего заместителя, руководителя подразделения по борьбе с коррупцией генерал-майора Анатолия Калюжняка – чиновника времен беглого экс-диктатора Виктора Януковича.