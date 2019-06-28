Новый заместитель Баканова – чиновник времен Януковича - СМИ

Временный глава СБУ Иван Баканов назначил на пост своего заместителя, руководителя подразделения по борьбе с коррупцией генерал-майора Анатолия Калюжняка – чиновника времен беглого экс-диктатора Виктора Януковича. Об этом сообщают журналисты программы Слідство.Інфо.

Уточняется, что об этом назначении не сообщалось на официальном сайте СБУ, но его подтвердила спикер спецслужбы Елена Гитлянская. "Приблизительно неделю назад его назначили заместителем начальника управления по борьбу с коррупцией и организованной преступностью", - сказала она.

Калюжняк, как сообщают журналисты-расследователи, уже занимал эту же должность с 2010 по 2013 годы. Генеральское звание он получил во времена Януковича, незадолго до Революции достоинства.

Бывший руководитель департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко утверждает, что Калюжняк не может занимать государственные посты, поскольку подпадает под закон о люстрации.

"Закон определяет, что под люстрацию подпадают руководители и заместители руководителей всех самостоятельных подразделений центрального аппарата СБУ. Но Служба безопасности перекрутила закон, используя юридический казус, сказав, что у них нет самостоятельных структурных подразделений, что они у них называются функциональными. Таким образом, СБУ вывела из-под запрета всех руководителей подразделений, которые работали при Януковиче", - сказала она.

Журналисты также обратили внимание на то, что семья генерал-майора владеет тремя квартирами и двумя парковочными местами в жилом комплексе на Печерских склонах в Киеве. Дочь Калюжняка, 25-летняя Ольга также владеет двухкомнатной квартирой в этом жилом комплексе.

В пригороде Хмельницкого у семьи чиновника СБУ есть дом на территории коттеджного городка. Они владеют также несколькими элитными внедорожниками.

Ранее сегодня сообщалось, что Баканов представил на утверждение президенту Владимиру Зеленскому четверых заместителей - Руслана Баранецкого, Александра Дублика, Дмитрия Нескоромного и Александра Карпенко.