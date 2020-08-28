Депутат Гео Лерос заявил о поджоге своего автомобиля: видео

В полиции инцидент пока не комментировали

Депутат из фракции Слуга народа Гео Лерос сообщил в Facebook о поджоге своего автомобиля. Никаких больше подробностей он не предоставил. Полиция пока не реагировала.

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"Мне подожгли машину, это п...ц", - написал Герос.

Он опубликовал видео своего сгоревшего автомобиля.

"Свидетели говорят, что был хлопок слышен в квартире 14 этажа", - добавил Лерос в другом посте, отметив, что сомнений в поджоге у него нет.

Ночью, 17 августа, неизвестные сожгли за авто и сотрудниками "вели наблюдение сотрудники УГО". В УГО заявили, что не следили за журналистами. авто программы Схемы. Журналисты говорят, что

Полиция задержала одного подозреваемого.

Сегодня суд отправил его под стражу на два месяца с возможностью выхода под залог в 175,8 тыс грн.

Вадим Ребрина

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