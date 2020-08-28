Депутат Гео Лерос заявил о поджоге своего автомобиля: видео
28.08.2020, 23:12
Гео Лерос (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
В полиции инцидент пока не комментировали
Депутат из фракции Слуга народа Гео Лерос сообщил в Facebook о поджоге своего автомобиля. Никаких больше подробностей он не предоставил. Полиция пока не реагировала.
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"Мне подожгли машину, это п...ц", - написал Герос.
Он опубликовал видео своего сгоревшего автомобиля.
"Свидетели говорят, что был хлопок слышен в квартире 14 этажа", - добавил Лерос в другом посте, отметив, что сомнений в поджоге у него нет.
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