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Ночью неизвестные cожгли авто съемочной группы программы Схемы: фото

17.08.2020, 07:30
Ночью неизвестные cожгли авто съемочной группы программы Схемы: фото - Фото
Ночью неизвестные подожгли авто журналистов-расследователей (фото - facebook.com mixailotkach)

Инцидент произошел сегодня ночью

В Киеве сегодня ночью неизвестные сожгли автомобиль съемочной группы программы Схемы. Об этом сообщил журналист-расследователь программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач в Facebook.

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"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем на Kia Cerato - это "Короли дорог", - отметил Ткач.

Ночью неизвестные сожгли авто журналистов-расследователей

Ткач подчеркнул, что во время съемок и в самом материале он неоднократно подчеркивал, что за автомобилем и журналистами "вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО".

Автомобиль находился возле дома, где проживает водитель.

  • 8 августа сообщалось, что журналист-расследователь программы Схемы Радио Свобода Михаил Ткач сообщил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства.

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Арина Толина
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