В Совете Европы отреагировали на прослушку у журналиста Ткача

В Совете Европы расценили прослушку у известного журналиста Михаила Ткача как угрозу свободе слова в Украине

Платформа Совета Европы по защите прав журналистов обнародовала информацию по факту прослушки украинского журналиста Михаила Ткача, причислив ее к категории "событий, которые имеют охлаждающий эффект" для свободы СМИ в Украине. Об этом говорится на сайте Совета Европы.

"Полиция проверила квартиру и обнаружила три дыры в общем чердаке, куда можно было попасть из разных входов, и дыру в потолке кухни. Однако сообщалось, что полиция не расследовала никаких следов попыток установки или снятия проводов", - отмечается в сообщении.

В Совете Европы напомнили, что настоящее время украинская власть не предоставила им объяснений по этому делу. После опубликования этого сообщения на платформе Совета Европы правительство Украины должно официально отреагировать на него.

8 августа сообщалось , что журналист-расследователь программы Схемы Радио Свобода Михаил Ткач сообщил , что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства.

Арина Толина

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