Известный журналист-расследователь сообщил о прослушке у себя дома: фото
Михаил Ткач заявил, что вызвал сотрудников полиции
Журналист-расследователь программы Схемы Радио Свобода Михаил Ткач сообщил у себя в Facebook, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства.
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“Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства. В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют "сверлиться". Сегодня понял, что это значит", - отметил Ткач.
По его словам, он вызвал полицию.
"Отверстие" длиной не менее 60 см проходит в потолок, а Михаил живет на последнем этаже. Над квартирой – общий чердак, к которому есть доступ с разных подъездов", - отметила главный редактор Схем Наталья Седлецкая.
По ее словам, полицейские провели внешний осмотр помещения, поднялись на чердак, взяли образцы из строительных материалов, приняли заявление и уехали.
- Ткач в последнее время занимался расследованием нарушения ПДД чиновниками, переезд президента Владимира Зеленского в госрезиденцию, заграничные полеты олигархов в условиях "закрытого неба".
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