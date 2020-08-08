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Известный журналист-расследователь сообщил о прослушке у себя дома: фото

08.08.2020, 11:28
Известный журналист-расследователь сообщил о прослушке у себя дома: фото - Фото
Михаил Ткач сообщил, что выявил признаки прослушки (фото - facebook.com mixailotkach)

Михаил Ткач заявил, что вызвал сотрудников полиции

Журналист-расследователь программы Схемы Радио Свобода Михаил Ткач сообщил у себя в Facebook, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства.

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“Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства. В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют "сверлиться". Сегодня понял, что это значит", - отметил Ткач.

По его словам, он вызвал полицию.

Журналист Михаил Ткач вызвал полицию

"Отверстие" длиной не менее 60 см проходит в потолок, а Михаил живет на последнем этаже. Над квартирой – общий чердак, к которому есть доступ с разных подъездов", - отметила главный редактор Схем Наталья Седлецкая.

По ее словам, полицейские провели внешний осмотр помещения, поднялись на чердак, взяли образцы из строительных материалов, приняли заявление и уехали.

Фото: facebook.com/natalie.sedletska

Арина Толина
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