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Подозреваемый в поджоге автомобиля Схем задержан – Аваков

26.08.2020, 09:38
Подозреваемый в поджоге автомобиля Схем задержан – Аваков - Фото
Ночью неизвестные подожгли авто журналистов-расследователей (фото - facebook.com/mixailotkach)

Сегодня утром полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов-расследователей Схем

Сегодня утром полицейские задержали жителя Луганской области, которого подозревают в поджоге автомобиля журналистов-расследователей программы Схемы. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков

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Аваков заявил, что у задержанного подозреваемого изъята одежда, зажигательные шашки и "другие доказательства".

"Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали позже", - резюмировал глава МВД.

  • В ноябре 2019-го экс-замглавы АП при Януковиче Андрей Портнов начал кампанию против антикоррупционного проекта "Схемы", выложив персональные данные водителя съемочной группы и пригрозив сделать то же самое с остальными в редакции. Facebook за это удалил его страницу. Полиция открыла дело за угрозы.
  • Ночью, 17 августа, неизвестные сожгли авто Схем. Журналисты говорят, что за авто и сотрудниками "вели наблюдение сотрудники УГО". В УГО заявили, что не следили за журналистами. 
  • Президент Владимир Зеленский, реагируя на поджог авто журналистов-расследователей программы Схемы, заявил, что "всегда будет защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне".

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Владислав Сердюк
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