Подозреваемый в поджоге автомобиля Схем задержан – Аваков

Сегодня утром полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов-расследователей Схем

Сегодня утром полицейские задержали жителя Луганской области, которого подозревают в поджоге автомобиля журналистов-расследователей программы Схемы. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Аваков заявил, что у задержанного подозреваемого изъята одежда, зажигательные шашки и "другие доказательства".

"Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали позже", - резюмировал глава МВД.

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Владислав Сердюк

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