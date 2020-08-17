Поджог авто Схем. Зеленский говорит, что "прошел все это" и "знает, как это"

Президент заявил, что журналистская деятельность "не может быть основанием для преследования"

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной поджог авто журналистов-расследователей программы Схемы и заявил - "всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне". Об этом и о собственном аналогичном опыте он написал в Telegram-аккаунте.

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"В декабре 2014-го неподалеку от дворца "Украина" неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников", - написал он, выразив надежду, что и в этот раз злоумышленников быстро найдут.

Глава государства заявил, что в бытность комиком Квартала 95 он не раз критиковал власть, что создавало коллективу проблемы - от неофициальных намеков "ребята, вы дошутитесь" до прослушки/слежки и запретов на концерты/съемки.

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"Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы при моем президентстве любая критика власти тянула за собой преследование или запугивания. Убежден, что свобода слова - фундамент любой демократической страны", - подчеркнул Зеленский.

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Евгений Пилипенко

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