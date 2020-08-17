"У них появились враги". У Зеленского отреагировали на поджог машины журналистов Схем
В Офисе президента считают поджог автомобиля журналистов недопустимой ситуацией
Поджечь автомобиль журналистов Схем могли враги, которые появились у них из-за расследований. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.
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"Журналистские расследования - это всегда опасная работа. Но ситуация, сложившаяся со Схемами, - полностью недопустима. Очевидно, за годы деятельности в программы появились враги, по которым были сняты расследование", - заявила она.
По словам Мендель, по факту поджога открыто уголовное дело, ведутся следственные действия. "Украина должна сделать все, чтобы защищать свободу слова", - написала она.
- Сегодня ночью неизвестные сожгли автомобиль съемочной группы программы Схемы. Журналисты говорят, что за автомобилем и сотрудниками "вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО".
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