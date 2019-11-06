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Facebook удалил страницу Портнова

Facebook удалил страницу Портнова - Фото
Андрей Портнов (фото - LIGA.net)
06.11.2019, 11:10

Теперь юрист, который в последнее время отметился исками к представителям прошлой власти и нападкам на СМИ, не представлен в крупнейшей соцсети мира

Facebook-страница бывшего замглавы Администрации президента при Януковиче Андрея Портнова заблокирована или удалена.

По той ссылке, где она была доступна ранее, сейчас находится страница-заставка "The link you followed may be broken, or the page may have been removed".

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На днях Портнов начал информационную кампанию против антикоррупционного проекта Схемы от Радио Свобода, выложив в публичный доступ персональные данные водителя съемочной группы и пригрозив сделать то же самое с остальными в редакции.

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Андрей Портнов
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