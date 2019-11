Facebook удалил страницу Портнова

Андрей Портнов (фото - LIGA.net)

Facebook-страница бывшего замглавы Администрации президента при Януковиче Андрея Портнова заблокирована или удалена.

По той ссылке, где она была доступна ранее, сейчас находится страница-заставка "The link you followed may be broken, or the page may have been removed".

Читайте также: Портнову все-таки выплатят 7 млн компенсации из госбюджета

На днях Портнов начал информационную кампанию против антикоррупционного проекта Схемы от Радио Свобода, выложив в публичный доступ персональные данные водителя съемочной группы и пригрозив сделать то же самое с остальными в редакции.

Читайте также: Труба объяснил, почему ГБР не открывает дела против Портнова