Портнову все-таки заплатят 7 млн компенсации из госбюджета

Андрей Портнов (скриншот из видеозаписи)

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского суда о возмещении Андрею Портнову почти 7 млн грн из госбюджета по его иску о защите чести и достоинства. Об этом говорится в сюжете 5 канала.

Госказначейство, Минюст и МИД просили отменить решение Печерского суда. По их мнению, вина чиновников не доказана, а ущерб, нанесенный Портнову, не аргументирован.

Суть дела заключается в том, что в 2014 году Генпрокуратура направила правительству Канады информацию о том, что Портнов является подозреваемым в уголовном производстве. На основании этой информации против бывшего чиновника Канада ввела санкции.

Защита Портнова утверждает в суде, что информация о подозрении Портнову не соответствует действительности.

Ранее адвокат Елена Исаевская заявляла, что Портнов был в статусе подозреваемого, но недолго.

Ранее Госбюро расследований начало расследование возможного злоупотребления служебным положением детективами НАБУ, которые занимались делом о возможном незаконном обогащении Портнова.