Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Портнову все-таки заплатят 7 млн компенсации из госбюджета

Портнову все-таки заплатят 7 млн компенсации из госбюджета - Фото
Андрей Портнов (скриншот из видеозаписи)
17.10.2019, 16:47

Экс-замглавы АП утверждает, что Канада ввела против него санкции на основании письма ГПУ с недостоверными сведениями

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского суда о возмещении Андрею Портнову почти 7 млн грн из госбюджета по его иску о защите чести и достоинства. Об этом говорится в сюжете 5 канала.

Госказначейство, Минюст и МИД просили отменить решение Печерского суда. По их мнению, вина чиновников не доказана, а ущерб, нанесенный Портнову, не аргументирован.

Суть дела заключается в том, что в 2014 году Генпрокуратура направила правительству Канады информацию о том, что Портнов является подозреваемым в уголовном производстве. На основании этой информации против бывшего чиновника Канада ввела санкции.

Защита Портнова утверждает в суде, что информация о подозрении Портнову не соответствует действительности.

Ранее адвокат Елена Исаевская заявляла, что Портнов был в статусе подозреваемого, но недолго.

Ранее Госбюро расследований начало расследование возможного злоупотребления служебным положением детективами НАБУ, которые занимались делом о возможном незаконном обогащении Портнова.

Напишите нам
санкции канада компенсация Андрей Портнов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 