ГБР начало расследование против НАБУ из-за дела Портнова - СМИ

Андрей Портнов (скриншот)

Госбюро расследований начало расследовать возможное злоупотребление служебным положением детективами НАБУ, которые занимались делом о возможном незаконном обогащении бывшего замглавы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на решение Печерского райсуда Киева.

25 марта НАБУ закрыла производство против Портнова из-за решения Конституционного суда, который признал статью УК о незаконном обогащении неконституционной.

Как утверждает адвокат Портнова, бюро указало, что общий объем списаний с банковских счетов Портнова с 2011 по 2013 год составил около 40 млн грн. Во время допроса защитница заявила, что по счету Портнова в общем было $460 тыс расходов и $900 тыс поступлений. Адвокат отметила, что эти суммы значительно отличаются от тех, которые указало НАБУ.

Ранее Портнов заявил, что причастен к обыскам в доме кандидата в депутаты партии Европейская солидарность, соратника Петра Порошенко Юрия Бирюкова.