Портнов заявил, что он причастен к обыскам у Бирюкова

Андрей Портнов (фото - LIGA.net)

Андрей Портнов, замглавы АП при Викторе Януковиче, заявил, что причастен к обыскам в доме кандидата в депутаты партии Европейская солидарность, соратника Петра Порошенко Юрия Бирюкова. Об этом Портнов написал у себя в Telegram.

"Партия Порошенко жалуется на обыски у его бывшего советника Бирюкова и заявляет о реванше. Это не реванш. Это Вам, Петр Алексеевич, от меня привет ", - заявил Портнов.

Скриншот: Telegram Портнова

Он утверждает, что обыск касается уголовного дела о поставках некачественных бронежилетов.

Ранее представители партии Порошенко сообщили об обысках у Бирюкова. Они связывают обыск с его волонтерской деятельностью - у ГБР "появились вопросы к волонтерам". Обыск проводился в рамках дела, по которому Бирюков проходит как свидетель. Поэтому разрешение суда на него они считают незаконным.

Бирюков подтвердил факт обыска у себя в Facebook, а также журналистам Прямого канала. По его словам, дело, в рамках которого велись эти следственные действия, связано с вещобеспечением украинской армии. Деталей дела Бирюков не знает, равно как и того, проходит он по нему свидетелем или обвиняемым, поскольку эту информацию ему не предоставили.