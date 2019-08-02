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Суд постановил взыскать из бюджета в пользу Портнова 7 млн грн

Суд постановил взыскать из бюджета в пользу Портнова 7 млн грн - Фото
Андрей Портнов (скриншот)
02.08.2019, 19:55

Защита экс-чиновника считает, что Канада применила к нему санкции из-за письма ГПУ с якобы ложными данными

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова о защите чести и достоинства и постановил взыскать из государственного бюджета почти 7 млн грн в его пользу. Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на адвоката и сестру Портнова Елену Исаевскую.

Судебное заседание состоялось 2 августа. Решение принял судья Сергей Вовк, который в 2012 г осудил Юрия Луценко.

В суде адвокат Портнова заявила, что правительство Канады применило санкции к ее подзащитному на основании письма прокуратуры, в котором якобы написали неправду о причастности Портнова к нарушениям закона.

Защита Портнова утверждает, что в 2014 году в переписке с канадским правительством тогдашние заместители генпрокурора и посол Украины в Канаде называли его "подозреваемым", из-за чего он якобы попал в санкционный список этой страны.

Исаевская сказала, что Портнов был в статусе подозреваемого, но недолго.

Сам Портнов в своем Telegram-канале написал, что не планирует взимать средства из бюджета, а хочет дождаться, когда Госказначейство взыщет деньги с замгенпрокурора Анжелы Стрижевской, чиновников МИД и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

Ранее Госбюро расследований начало расследование возможного злоупотребления служебным положением детективами НАБУ, которые занимались делом о возможном незаконном обогащении Портнова.

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