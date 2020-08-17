Седлецкая назвала версии, кто может стоять за поджогом авто Схем

Очевидцы рассказали, что перед возгоранием автомобиля слышали "хлопок", говорит главред программы Схемы Наталья Седлецкая

За ночным поджогом автомобиля, которым пользовались журналисты-расследователи программы Схемы, могут стоять фигуранты расследований, не исключается и причастность экс-замглавы АП при Януковиче Андрея Портнова. Об этом у себя в Facebook заявила главный редактор программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая.

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Она уточнила, что редакционный автомобиль "принадлежит водителю Борису Мазуру".

Седлецкая напомнила, что где-то год назад Портнов опубликовал все персональные данные их водителей – "их паспорта, номера авто, адреса проживания и угрожал редакции".

"У Нацполиции есть даже уголовное дело по этому поводу, которое, впрочем, не тронется с места. А в минувшую пятницу Портнов в очередной раз опубликовал вот такое - "маргинальное Радио Свобода - продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер", - отметила Седлецкая.

Седлецкая считает, что "вряд ли приходится ограничиваться только этой версией".

"Эту машину очень хорошо знают в широком кругу фигурантов наших материалов. Этот автомобиль, по сути, был нашим рабочим инструментом, с помощью которого мы сняли большое количество журналистских расследований. Поэтому для меня очевидно одно: поджог связан именно с нашей профессиональной журналистской деятельностью, кому-то очень не нравится", - объяснила Седлецкая.

По ее словам, очевидцы рассказали, что перед возгоранием автомобиля слышали "хлопок". Она добавила - автомобиль сначала тушили соседи, потом спасатели, передняя часть машины выгорела очень быстро.

"Следственно-оперативная группа, которая была на месте событий осмотрев авто, обратила внимание на материал на переднем левом колесе, похожий на остатки зажигательной смеси. Полицейские взяли материал на экспертизу. Опросили соседей, оформили заявление", - отметила Седлецкая, уточнив, что у Нацполиции есть 24 часа на определение квалификации дела и внесения данных в Единый реестр досудебных расследований.

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Арина Толина

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