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После выступления Лероса о "микробах" в Слуге народа собирают подписи о его исключении

01.09.2020, 15:39
После выступления Лероса о
Гео Лерос (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В парламенте начали собирать подписи об исключении Гео Лероса из партии, около 70% фракции уже подписались

В Верховной Раде начали собирать подписи за исключение народного депутата Гео Лероса из фракции Слуга народа. Инициатором сбора стал глава СН Давид Арахамия, сообщил LIGA.net источник в руководстве фракции. 

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По словам собеседника LIGA.net, за исключение Лероса подписалось уже около 70% фракции.

Некоторые нардепы Слуги народа ставить свои подписи отказались: Елизавета Ясько заявила, что несмотря на то, что она не всегда согласна с Леросом, занимать позицию против него она не будет. Еще один депутат Ольга Василевская воздержалась от голосования, отметив, что Лерос — "носитель альтернативной мысли" и уйти он должен самостоятельно.

Сам Гео Лерос в Facebook прокомментировал, что "срочно собрать подписи о его исключении из СН Давиду Арахамии приказал президент Владимир Зеленский" и что именно Зеленский якобы давит на депутатов, несогласных поставить подпись.

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Дарья Мостовая, Юрий Смирнов
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