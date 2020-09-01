После выступления Лероса о "микробах" в Слуге народа собирают подписи о его исключении

В парламенте начали собирать подписи об исключении Гео Лероса из партии, около 70% фракции уже подписались

В Верховной Раде начали собирать подписи за исключение народного депутата Гео Лероса из фракции Слуга народа. Инициатором сбора стал глава СН Давид Арахамия, сообщил LIGA.net источник в руководстве фракции.

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По словам собеседника LIGA.net, за исключение Лероса подписалось уже около 70% фракции.

Некоторые нардепы Слуги народа ставить свои подписи отказались: Елизавета Ясько заявила, что несмотря на то, что она не всегда согласна с Леросом, занимать позицию против него она не будет. Еще один депутат Ольга Василевская воздержалась от голосования, отметив, что Лерос — "носитель альтернативной мысли" и уйти он должен самостоятельно.

Сам Гео Лерос в Facebook прокомментировал, что "срочно собрать подписи о его исключении из СН Давиду Арахамии приказал президент Владимир Зеленский" и что именно Зеленский якобы давит на депутатов, несогласных поставить подпись.

31 августа Зеленский в своем выступлении на съезде Слуги народа назвал некоторых депутатов "микробами", которые "забыли, зачем их избрали в Раду".

Сегодня, 1 сентбря, Гео Лерос отреагировал на слова президента о "микробах", сказав, что это "вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну".

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Дарья Мостовая , Юрий Смирнов

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