"Зеленский слился с системой". Полное заявление Лероса, за которое его исключили: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Публикуем полный текст резонансного выступления депутата с трибуны парламента, после которого его исключили из фракции Слуга народа

Сегодня фракция Слуга народа исключила из своих рядов депутата Гео Лероса после его критики в адрес действующей исполнительной власти. LIGA.net публикует полный текст резонансного выступления депутата с трибуны парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Многие из вас считают, что мое выступление будет посвящено моему сожженному автомобилю, но я сэкономлю ваше время и эту темя поднимать не буду. Я хочу лишь сказать, что вызов я принимаю и никому этого не прощу.

Мне очевидно, что страна движется в пропасть, а у нас до сих пор не появилось никакой государственной стратегии, хоть какого-то плана на будущее. Стыдно, но единственным стратегическим документом, который может объяснить куда и как Украина будет двигаться, приходится считать программу кандидата Зеленского на сайте ЦИК.

Давайте подведем итоги, чем страна мечты под названием "сделаем их вместе" отличается от печальной реальности "Украина - это ты". 

Вместо обещанного снятия неприкосновенности с президента, депутатов и судей, неприкосновенными (очевидно, Лерос имел в виду, уязвимыми, - ред.) сделали только депутатов из оппозиции.

Обещание "никаких корочек и телефонного права", оказалось, не касается руководства Офиса президента, которое пользуется номерами прикрытия для своих частных авто, а Ермак по телефону раздает указания, против кого открывать дела, а какие закрывать, кого назначать на государственные должности, а кого увольнять!

Судебная ветвь власти таки стала прислужником президента, даже в рейдерском захвате НАБУ.

Зеленский декларировал: "Сдача национальных интересов не может быть предметом никаких переговоров". Сегодня это звучит как издевательство, когда Офис президента возглавляет господин Ермак - агент ГРУ Российской Федерации, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену.

Борьба с кумовством закончилась чуть ли не в первый день с назначением кварталовца Баканова главой СБУ, который по протекции Зеленского взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта, наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса.

Процитирую Зеленского: "Органы правопорядка должны прекратить заниматься экономическим давлением на бизнес, СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями". Оказывается - будет, потому что это выгодно!

В дополнение президент назначил сестру своей соседки, на которую записано его поместье в Италии, управлять Антимонопольным комитетом, который призван создать обещанную свободу конкуренции.

Вместо энергонезависимости, правительство отключает энергоблоки АЭС, чтобы главный олигарх страны не потерял статус самого богатого человека в Европе. При этом нанесенные им убытки в размере 39 млрд грн от Роттердам+ стали минусом в кармане украинцев.

Перейдем к нулевой толерантности к коррупции. В этой стране только Зеленский, оказывается, толерантен к тому, что руководитель Офиса президента - это главный коррупционер в стране Но именно желания президента оказалось достаточно, чтобы ОПГ Ермака безнаказанно грабила страну!

Подскажите, а где обещанные открытые конкурсы на государственные должности? Зато люстрированных зашкваренных махровых коррупционеров без конкурса назначают в таможню, налоговую и все другие коррупционные кормушки, прикрываясь коронавирусом.

А как может быть по-другому, если вместо обещанных новых лиц к власти пришли люди клана Януковича, который теперь возглавляете вы, господин президент. Вы несете персональную ответственность за преследования гражданских активистов, журналистов и оппозиционных политических организаций.

Я не буду перечислять целый ряд задекларированных реформ, потому что очевидно, что вы так далеки от интересов Украины, как Ермак - от борьбы с коррупцией.

Но давайте честно: кто Ермак без Зеленского? Это на самом деле сознательный выбор президента - поручить ему выполнять всю его грязную коррупционную работу. Неужели Ермак не согласовывает с президентом "смотрящих"? Или Зеленский не знает, какие министры прислуживают другим министрам?

Господин Президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились.

Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потеряв шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор и стали пустым местом в истории.

Уже понятно, что не будет никаких посадок. Скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну.

И в завершение, господин президент, у меня к вам один вопрос: вам не стыдно?" - сказал Лерос с трибуны Рады.

  • 31 августа Зеленский в своем выступлении на съезде Слуги народа назвал некоторых депутатов "микробами", которые "забыли, зачем их избрали в Раду".
  • Сегодня, 1 сентября, Гео Лерос отреагировал на слова президента, сказав, что это "вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну". Зеленский, по его словам, не стал воевать со старой системой, а "слился" с ней. Ермака депутат назвал "агентом ГРУ РФ, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену", а Баканов, по мнению Лероса, "взял под контроль теневую экономику".
  • После этого стало известно, что в Верховной Раде начали собирать подписи за выход Лероса из фракции СН. Инициатором сбора, по информации LIGA.net, стал глава фракции Давид Арахамия.
  • Позже во фракции СН сообщили, что исключили Лероса.
Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Слуга народа, Гео Лерос, Владимир Зеленский, андрей ермак
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Зеленский слился с системой". Полное заявление Лероса, за которое его исключили: видео
"Зеленский слился с системой". Полное заявление Лероса, за которое его исключили: видео
Первый после катастрофы. Запуск напичканной спутниками ракеты Vega – трансляция
Первый после катастрофы. Запуск напичканной спутниками ракеты Vega – трансляция
"Мертвый" спутник NASA полвека болтался на орбите и, наконец, сгорел в атмосфере: видео
"Мертвый" спутник NASA полвека болтался на орбите и, наконец, сгорел в атмосфере: видео
Люди Одиннадцать "друзей" Артема Сытника. Кому испортил жизнь директор НАБУ
Хотели узнать, но боялись спросить: 5 мифов о легализации игорного бизнеса в Украине
Мнение Хотели узнать, но боялись спросить: 5 мифов о легализации игорного бизнеса в Украине
Россия стала вторым, после Китая, крупнейшим торговым партнером Украины
Экономика Россия стала вторым, после Китая, крупнейшим торговым партнером Украины
Популярное
фото/видео
"Зеленский слился с системой". Полное заявление Лероса, за которое его исключили: видео
"Зеленский слился с системой". Полное заявление Лероса, за которое его исключили: видео
Первый после катастрофы. Запуск напичканной спутниками ракеты Vega – трансляция
Первый после катастрофы. Запуск напичканной спутниками ракеты Vega – трансляция 17:27
"Мертвый" спутник NASA полвека болтался на орбите и, наконец, сгорел в атмосфере: видео
"Мертвый" спутник NASA полвека болтался на орбите и, наконец, сгорел в атмосфере: видео 12:50
Беларусь. В Минске начался марш студентов, его пытается разогнать ОМОН — видео
Беларусь. В Минске начался марш студентов, его пытается разогнать ОМОН — видео 11:44
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 