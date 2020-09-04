Исключенного из Слуги народа Лероса вызвали на допрос в ГБР
Нардепа допросят как свидетеля по делу о якобы неуплате им налогов
Нардепа Гео Лероса, исключенного из фракции Слуга народа, вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом в Facebook сообщает юридическая компания Миллер, которая представляет интересы нардепа.
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Допрос назначен на 10:00 8 сентября. Лероса вызывают в качестве свидетеля по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов. Дело было открыто 25 августа на основе решения Печерского районного суда Киева по жалобе представителя общественной организации "Совет ветеранов АТО".
Адвокаты Лероса утверждают, что жалобу подал бывший начальник отделения СБ Оболонского управления полиции, адвокат Андрей Одягайло. На основе анализа декларации Лероса он допустил, что нардеп уклонился от уплаты налогов.
- 29 марта 2020 года народный депутат Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы Офиса президента Ермака якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. На следующий день САП открыла уголовное дело по "пленкам Ермака". В Офисе президента сообщили, что СБУ проверяет "обе стороны", имеющие отношение к "пленкам".
- 31 августа 2020-го президент Зеленский в выступлении на съезде партии Слуга народа назвал некоторых депутатов "микробами", которые "забыли, зачем их избрали".
- 1 сентября Лерос отреагировал на слова президента, сказав, что "это вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну", и президент "не стал воевать со старой системой, а слился с ней".
- 1 сентября Лероса исключили из фракции СН.
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