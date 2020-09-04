Исключенного из Слуги народа Лероса вызвали на допрос в ГБР

Нардепа допросят как свидетеля по делу о якобы неуплате им налогов

Нардепа Гео Лероса, исключенного из фракции Слуга народа, вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом в Facebook сообщает юридическая компания Миллер, которая представляет интересы нардепа.

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Допрос назначен на 10:00 8 сентября. Лероса вызывают в качестве свидетеля по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов. Дело было открыто 25 августа на основе решения Печерского районного суда Киева по жалобе представителя общественной организации "Совет ветеранов АТО".

Адвокаты Лероса утверждают, что жалобу подал бывший начальник отделения СБ Оболонского управления полиции, адвокат Андрей Одягайло. На основе анализа декларации Лероса он допустил, что нардеп уклонился от уплаты налогов.

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Денис Юдин

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