Депутат Лерос об исключении из Слуги народа: Вы, подонки, меня не остановите

Депутат Гео Лерос отреагировал на исключение из фракции Слуга народа

Народный депутат Гео Лерос, которого сегодня исключили из фракции Слуга народа после критического по отношению к власти выступления в Раде, заявил, что будет продолжать бороться с "режимом", очевидно, имея в виду команду президента Владимира Зеленского. Об этом Лерос написал в Facebook.

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"Хочу поблагодарить каждого за теплые слова. Депутатов — за то, что не испугались звонков из Офиса президента", - написал Лерос.

Депутат заявил, что угрозы не смогут его остановить.

"Скажу только, вы можете открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом в судах, в парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона людей, которые рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам — нет", - написал Лерос.

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Вадим Ребрина

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