Депутат Лерос об исключении из Слуги народа: Вы, подонки, меня не остановите
Депутат Гео Лерос отреагировал на исключение из фракции Слуга народа
Народный депутат Гео Лерос, которого сегодня исключили из фракции Слуга народа после критического по отношению к власти выступления в Раде, заявил, что будет продолжать бороться с "режимом", очевидно, имея в виду команду президента Владимира Зеленского. Об этом Лерос написал в Facebook.
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"Хочу поблагодарить каждого за теплые слова. Депутатов — за то, что не испугались звонков из Офиса президента", - написал Лерос.
Депутат заявил, что угрозы не смогут его остановить.
"Скажу только, вы можете открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом в судах, в парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона людей, которые рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам — нет", - написал Лерос.
- 31 августа Зеленский в своем выступлении на съезде Слуги народа назвал некоторых депутатов "микробами", которые "забыли, зачем их избрали в Раду".
- Сегодня, 1 сентября, Гео Лерос отреагировал на слова президента, сказав, что это "вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну". Зеленский, по его словам, не стал воевать со старой системой, а "слился" с ней. Главу ОП Андрея Ермака депутат назвал "агентом ГРУ РФ, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену", а глава СБУ Иван Баканов, по мнению Лероса, "взял под контроль теневую экономику". Полный текст и видео выступления.
- После этого стало известно, что в Верховной Раде начали собирать подписи за выход Лероса из фракции СН. Инициатором сбора, по информации LIGA.net, стал глава фракции Давид Арахамия.
- Позже во фракции СН сообщили, что исключили Лероса.
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